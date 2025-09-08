Актуална информация за пътната обстановка в последния почивен ден

Н а границата с Турция трафикът е интензивен на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" на вход за леки автомобили. Това съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика на българските гранични пунктове е към 6:00 ч. тази сутрин.

На границата с Румъния от 22 август т.г. фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно е преустановила работа поради ниското ниво на река Дунав. Водачите следва да използват алтернативни гранични преходи. Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, въведена е временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Нормален е трафикът на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границите с Република Северна Македония и със Сърбия.

На границата с Гърция пътят до Ксанти през Златоград е затворен на гръцка територия за всички превозни средства от 25 август до 13 септември поради ремонтни дейности. През този период се препоръчва преминаване през Маказа.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем – Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

Междувременно стана ясно, че днес от 14:00 до 20:00 ч. ще е ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“, само в посока София.

Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Няма да се ограничава преминаването на моторни превозни средства (МПС) над 12 тона от София в посока Бургас по „Тракия“, по магистрала „Хемус“ - от София при 0 до 87 километър, при кръговото кръстовище с път I-4, както и по магистрала „Струма“ от София в посока Благоевград.

Ограничението за пътуване не важи за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници. На магистралите „Хемус“ и „Струма“ забраната не обхваща МПС над 12 тона, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. На магистрала „Тракия“ в участъка от пътен възел (ПВ) „Ихтиман“ (при 34 километър) до ПВ „Вакарел“ (при 23 километър) в посока София забраната няма да важи за МПС над 12 тона, превозващи опасни товари.

Промяната се налага с цел оптимизиране на движението в края на празничните дни и с оглед на засиления трафик към столицата по трите автомагистрали и по слабото движение от София към вътрешността на страната.

По преценка на шофьорите по време на промяната в организацията на движение за почивните дни като обходни маршрути могат да се ползват и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение, посочиха от АПИ. Въвеждането на мярката е съгласувано с МВР, като по тяхна преценка могат да се предприемат допълнителни действия за улесняване на движението и повишаване на пропускливостта на автомобилите.

От вчера са в сила новите правила в Закона за движението по пътищата, засягащи водачите на моторни превозни средства, на електрически средства за придвижване, пешеходци и велосипедисти. Промените бяха гласувани от парламента и обнародвани в Държавен вестник от 5 август 2025 г.