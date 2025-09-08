България

Актуална информация за пътната обстановка в последния почивен ден

Вече са в сила новите правила в Закона за движението по пътищата

8 септември 2025, 08:22
„Бях отвлечен, пребит, сниман и изнудван

„Бях отвлечен, пребит, сниман и изнудван": Жертва на "Наглите" проговори след изчезването на трима от осъдените
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

"Копринка" и "Жребчево" пресъхват, местните определят състоянието им като трагично
Столичен квартал под обсада: Лисици тормозят хората в „Гео Милев“

Столичен квартал под обсада: Лисици тормозят хората в „Гео Милев“
Пореден протест заради водната криза в Плевен

Пореден протест заради водната криза в Плевен
Психолог: Тези хлапета не разбират, че посягането на полицай е табу

Психолог: Тези хлапета не разбират, че посягането на полицай е табу
Какво е състоянието на пребития в Русе полицейски шеф

Какво е състоянието на пребития в Русе полицейски шеф
Само за часове: Стотици глобени за средна скорост

Само за часове: Стотици глобени за средна скорост

Н а границата с Турция трафикът е интензивен на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" на вход за леки автомобили. Това съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика на българските гранични пунктове е към 6:00 ч. тази сутрин.

На границата с Румъния от 22 август т.г. фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно е преустановила работа поради ниското ниво на река Дунав. Водачите следва да използват алтернативни гранични преходи. Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, въведена е временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Нормален е трафикът на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границите с Република Северна Македония и със Сърбия.

На границата с Гърция пътят до Ксанти през Златоград е затворен на гръцка територия за всички превозни средства от 25 август до 13 септември поради ремонтни дейности. През този период се препоръчва преминаване през Маказа. 

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем – Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта.

Междувременно стана ясно, че днес от 14:00 до 20:00 ч. ще е ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“, само в посока София.

Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Няма да се ограничава преминаването на моторни превозни средства (МПС) над 12 тона от София в посока Бургас по „Тракия“, по магистрала „Хемус“ - от София при 0 до 87 километър, при кръговото кръстовище с път I-4, както и по магистрала „Струма“ от София в посока Благоевград.

Ограничението за пътуване не важи за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници. На магистралите „Хемус“ и „Струма“ забраната не обхваща МПС над 12 тона, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. На магистрала „Тракия“ в участъка от пътен възел (ПВ) „Ихтиман“ (при 34 километър) до ПВ „Вакарел“ (при 23 километър) в посока София забраната няма да важи за МПС над 12 тона, превозващи опасни товари.

Промяната се налага с цел оптимизиране на движението в края на празничните дни и с оглед на засиления трафик към столицата по трите автомагистрали и по слабото движение от София към вътрешността на страната.

По преценка на шофьорите по време на промяната в организацията на движение за почивните дни като обходни маршрути могат да се ползват и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение, посочиха от АПИ. Въвеждането на мярката е съгласувано с МВР, като по тяхна преценка могат да се предприемат допълнителни действия за улесняване на движението и повишаване на пропускливостта на автомобилите.

От вчера са в сила новите правила в Закона за движението по пътищата, засягащи водачите на моторни превозни средства, на електрически средства за придвижване, пешеходци и велосипедисти. Промените бяха гласувани от парламента и обнародвани в Държавен вестник от 5 август 2025 г. 

Източник: БТА, Петра Куртева    
Граничен трафик ГКПП Ремонти по пътищата Ограничения на движението Магистрали Гранична полиция АПИ Дунав мост Закон за движение по пътищата Пътна обстановка
С какво време ще започнем новата седмица

С какво време ще започнем новата седмица

Тръмп планира нов разговор с Путин

Тръмп планира нов разговор с Путин

Днес е Рожен – празникът на Богородица

Днес е Рожен – празникът на Богородица

Пълно лунно затъмнение: Милиони хора по света наблюдаваха

Пълно лунно затъмнение: Милиони хора по света наблюдаваха "кървавата луна"

Плащат ли си хората данъка върху колите и имотите

Плащат ли си хората данъка върху колите и имотите

Колко пъти на ден уринират котките

Колко пъти на ден уринират котките

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 13 часа
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 10 часа
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 9 часа
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 12 часа

Доживотен затвор за жената, убила роднини с гъби

Доживотен затвор за жената, убила роднини с гъби

Свят Преди 53 минути

Тя беше призната за виновна по три обвинения

"Хамас" разглежда предложенията на САЩ за спиране на огъня в Газа

"Хамас" разглежда предложенията на САЩ за спиране на огъня в Газа

Свят Преди 1 час

"Хамас" заяви, че обсъжда с посредниците начини за развитието на тези идеи, без обаче да уточнява тяхното съдържание

От "Аватар" в реалността: Учени създадоха светещи растения

От "Аватар" в реалността: Учени създадоха светещи растения

Любопитно Преди 1 час

"Представете си светещи дървета, които заменят уличните лампи“

Мистериозната легенда за „главите от Великденския остров“

Мистериозната легенда за „главите от Великденския остров“

Любопитно Преди 1 час

Въпреки че е едно от най-отдалечените населени места в света, Великденският остров е постигнал впечатляващо ниво на световна слава

Защо една жена може внезапно да прекрати връзка: 7 сигнала, които сте игнорирали

Защо една жена може внезапно да прекрати връзка: 7 сигнала, които сте игнорирали

Любопитно Преди 1 час

Защо жените прекъсват връзките внезапно четете в следващите редове

Как и къде изниква "Баварският Версай"

Как и къде изниква "Баварският Версай"

Любопитно Преди 1 час

Дворецът Херенкимзее е "проектът на живота" на крал Лудвиг II

<p>8 септември: Началото на 872 дни в Ада &ndash; обсадата на Ленинград</p>

8 септември: Началото на 872 дни в Ада – обсадата на Ленинград

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Учени откриха причината защо AI халюцинира

Учени откриха причината защо AI халюцинира

Технологии Преди 2 часа

Това най-сетне дава възможност и за решаването на проблема

Тайсън срещу Мейуедър: Легендите на бокса се готвят за демонстративен мач

Тайсън срещу Мейуедър: Легендите на бокса се готвят за демонстративен мач

Любопитно Преди 11 часа

Легендите на бокса ще се изправят един срещу друг на ринга през пролетта на 2026 г.

<p>Патрик Шварценегер и Аби Чемпион си казаха &bdquo;Да!&ldquo;💍</p>

Патрик Шварценегер и Аби Чемпион си казаха „Да!“💍

Любопитно Преди 11 часа

Патрик предложи брак на Аби през декември 2023 г.

Стачка блокира метрото в Лондон до четвъртък

Стачка блокира метрото в Лондон до четвъртък

Свят Преди 13 часа

Почти никакви влакове на метрото няма да се движат от понеделник до четвъртък заради серия от поетапни стачни действия

Хванатата в изневяра на концерта на Coldplay подаде молба за развод

Хванатата в изневяра на концерта на Coldplay подаде молба за развод

Любопитно Преди 13 часа

Кристин Кабот е подала молбата за развода на 13 август

Премиерът Желязков на официална визита в Черна гора

Премиерът Желязков на официална визита в Черна гора

България Преди 14 часа

Желязков ще се срещне с министър-председателя на Черна гора Милойко Спаич, както и с президента на страната - Яков Милатович

Бъдещето на "Армани": Какво ще се случи с модната империя?

Бъдещето на "Армани": Какво ще се случи с модната империя?

Любопитно Преди 15 часа

Повече яснота може да има през идните седмици, когато завещанието на Джорджо Армани бъде отворено

Премиерът на Словения се ожени за бивша телевизионна водеща

Премиерът на Словения се ожени за бивша телевизионна водеща

Свят Преди 15 часа

За първи път действащ словенски министър-председател встъпва в брак, докато заема този пост

Зеленски съобщи за четири жертви след масираните руските удари в Украйна

Зеленски съобщи за четири жертви след масираните руските удари в Украйна

Свят Преди 16 часа

Десетки са ранените само в столицата Киев, сред жертвите са майка и нейният 3-месечен син

