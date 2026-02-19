Намериха туриста, изгубил се в Стара планина, оцелял е 4 дни без храна

М ъжът, който се издирваше в Стара Планина, е открит жив. Това потвърди Георги Кръстев от "Централен Балкан".

Спасеният турист е Никола Владов, който е оцелял 4 дни без храна при тежки условия в планината, предаде "24 Часа".

В лошото време мъжът е заседнал в пряспа. Изключително изнемощял е. Спасителите ще го заведат в подслон, където ще се възстанови, а след това ще бъде свален от Балкана.

Мащабна акция в Стара планина: Издирват изчезнал турист под връх Голям Кадемлия

Той е бил намерен в района над Бабско пръскало.

По-рано от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК) съобщиха, че туристът се издирва в района на връх Голям Кадемлия в Стара планина.

В сряда около 10:00 ч. в Дирекцията на парка е постъпила информация от близките на мъжа, че от няколко дни нямат връзка с него. По техни данни туристът е тръгнал в събота от хижа „Партизанска песен“ към хижа „Мазалат“, с намерение да продължи към хижа „Тъжа“. Последно е бил забелязан в района на „Мазалат“, където споделил, че планира да пренощува на заслон „Голям Кадемлия“ и на следващия ден да продължи прехода си.

Източник: Национален парк „Централен Балкан“

Вчера обаче спасителните екипи не могли да излязат поради лошото време. Днес няколко отряда бяха на терен. В издирването се включен дрон, както и техника от Парка – УТВ и АТВ машини, които улесняват придвижването в труднодостъпните и заснежени райони.

Директорът на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ Георги Кръстев по-рано изрази надежда, че мъжът е успял да стигне до заслона, което би му дало шанс да оцелее при тежките зимни условия.

Ръководството на Парка призовава туристите да следят внимателно метеорологичните прогнози и да предприемат планински преходи само при подходящи условия и добра подготовка.