България

Намериха туриста, изгубил се в Стара планина, оцелял е 4 дни без храна

Той е бил заседнал в пряспа

Обновена преди 1 час / 19 февруари 2026, 11:43
Намериха туриста, изгубил се в Стара планина, оцелял е 4 дни без храна
Източник: iStock

М ъжът, който се издирваше в Стара Планина, е открит жив. Това потвърди Георги Кръстев от "Централен Балкан".

Спасеният турист е Никола Владов, който е оцелял 4 дни без храна при тежки условия в планината, предаде "24 Часа".

В лошото време мъжът е заседнал в пряспа. Изключително изнемощял е. Спасителите ще го заведат в подслон, където ще се възстанови, а след това ще бъде свален от Балкана.

Мащабна акция в Стара планина: Издирват изчезнал турист под връх Голям Кадемлия

Той е бил намерен в района над Бабско пръскало.

По-рано от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК)  съобщиха, че туристът се издирва в района на връх Голям Кадемлия в Стара планина.

В сряда около 10:00 ч. в Дирекцията на парка е постъпила информация от близките на мъжа, че от няколко дни нямат връзка с него. По техни данни туристът е тръгнал в събота от хижа „Партизанска песен“ към хижа „Мазалат“, с намерение да продължи към хижа „Тъжа“. Последно е бил забелязан в района на „Мазалат“, където споделил, че планира да пренощува на заслон „Голям Кадемлия“ и на следващия ден да продължи прехода си.

Източник: Национален парк „Централен Балкан“

Вчера обаче спасителните екипи не могли да излязат поради лошото време. Днес няколко отряда бяха на терен. В издирването се включен дрон, както и техника от Парка – УТВ и АТВ машини, които улесняват придвижването в труднодостъпните и заснежени райони.

Директорът на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ Георги Кръстев по-рано изрази надежда, че мъжът е успял да стигне до заслона, което би му дало шанс да оцелее при тежките зимни условия.

Ръководството на Парка призовава туристите да следят внимателно метеорологичните прогнози и да предприемат планински преходи само при подходящи условия и добра подготовка.

Източник: БТА/Константин Костов; Национален парк "Централен Балкан", NOVA, "24 Часа"    
Последвайте ни
МО обясни присъствието на американски военни самолети на летище София

МО обясни присъствието на американски военни самолети на летище София

Какво е методът „Пхова“, за който разкри София Андреева за „Петрохан“

Какво е методът „Пхова“, за който разкри София Андреева за „Петрохан“

Крал Чарлз III за ареста на брат си - бившия принц Андрю: Законът трябва да си свърши работата

Крал Чарлз III за ареста на брат си - бившия принц Андрю: Законът трябва да си свърши работата

„Бих запазила повече дрехи“: Кейт Хъдсън разкри какво би променила в кариерата си

„Бих запазила повече дрехи“: Кейт Хъдсън разкри какво би променила в кариерата си

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Polestar са категорични: Никакви хибриди, оставаме изцяло EV

Polestar са категорични: Никакви хибриди, оставаме изцяло EV

carmarket.bg
19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“
Ексклузивно

19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“

Преди 9 часа
Ексклузивно

"Ще има сериозни последици": Русия с остро предупреждение към САЩ

Преди 7 часа
Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване
Ексклузивно

Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване

Преди 9 часа
<p>Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите</p>
Ексклузивно

Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Почина бащата на &quot;червения динамит&quot;</p>

Германският треньор Сеп Пионтек, който превърна Дания в претендент за Световното първенство, почина

Свят Преди 3 минути

Пионтек е починал след кратко боледуване

Археолози от Помпей откриха любовни бележки на 2000 години

Археолози от Помпей откриха любовни бележки на 2000 години

Любопитно Преди 30 минути

Войната в Украйна: Как Русия използва преговорите като част от военните действия

Войната в Украйна: Как Русия използва преговорите като част от военните действия

Свят Преди 45 минути

Москва майсторски използва преговорите в Женева като част от военните действия и просто се придържа към отдавна формулираните си искания

Първи изгонен от Hell’s Kitchen тази вечер

Първи изгонен от Hell’s Kitchen тази вечер

Любопитно Преди 49 минути

Сините и Червените се впускат в хлъзгаво предизвикателство

Борисов се разграничи от кабинета „Гюров“, призна само за един министър

Борисов се разграничи от кабинета „Гюров“, призна само за един министър

България Преди 1 час

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията няма общо със „сглобяването“ на новия служебен кабинет, с изключение на военния министър. Той разкритикува избора на Стоил Цицелков за отговорник по изборите и прехвърли отговорността към Илияна Йотова

Желязков освободи всичките си заместник-министри

Желязков освободи всичките си заместник-министри

България Преди 1 час

Това е станало преди встъпването в правомощия на новото служебно правителство

Осем скиори са открити мъртви след лавина в Калифорния

Осем скиори са открити мъртви след лавина в Калифорния

Свят Преди 1 час

Трагедия в Калифорния: Осем скиори загинаха, а един остава в неизвестност след опустошителна лавина в района на езерото Тахо. Спасителните екипи се борят с „ужасяващи“ условия и нов снеговалеж, за да извадят телата на жертвите при Касъл Пийк

Япония и Полша евакуират граждани заради риск от горещ конфликт в Иран

Япония и Полша евакуират граждани заради риск от горещ конфликт в Иран

Свят Преди 1 час

Тръмп многократно заплаши Иран с намеса, включително военна атака

Сигнал за задимяване в ресторанта на голям хотел в София

Сигнал за задимяване в ресторанта на голям хотел в София

България Преди 1 час

Персоналът и гостите са евакуирани

,

Тейлър Суифт е най-продаваният изпълнител през 2025 г.

Любопитно Преди 1 час

Певицата оглавява класацията на Международната федерация за фонографска индустрия за най-големи световни продажби през 2025 г., изпреварвайки Дрейк. Успехът идва след излизането на новия ѝ албум и документален сериал, определян като исторически

<p>ЦИК покани на среща Андрей Гюров&nbsp;в петък</p>

ЦИК прие хронограма за изборите за народни представители на 19 април

България Преди 2 часа

Подкрепа, критики и заявка за строг контрол: Политическите реакции след клетвата на кабинета „Гюров“

Подкрепа, критики и заявка за строг контрол: Политическите реакции след клетвата на кабинета „Гюров“

България Преди 2 часа

Как науката обяснява любовта от пръв поглед?

Как науката обяснява любовта от пръв поглед?

Любопитно Преди 2 часа

Невронауката показва, че силното привличане може да възникне за секунди чрез химични реакции в мозъка, но експертите подчертават, че любовта от пръв поглед не гарантира трайна връзка и има нужда от време и опознаване

Нефтено петно е открито край Маслен нос, където изчезна кораб

Нефтено петно е открито край Маслен нос, където изчезна кораб

България Преди 2 часа

Смята се че плавателният съд най-вероятно е потънал

НС реши: Част от данните в регистъра за педофили ще са публични

НС реши: Част от данните в регистъра за педофили ще са публични

България Преди 2 часа

Достъпът до тях ще е безплатен

Ясно е кой ще е началник на кабинета на служебния премиер Андрей Гюров

Ясно е кой ще е началник на кабинета на служебния премиер Андрей Гюров

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

11 френски породи кучета, които са просто очарователни (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Защо котката ми се мие върху мен

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

„Кошмари в кухнята“ с нов сезон от 20 февруари

Edna.bg

Стилиян Стоянов за „Брънч за начинаещи“: Това е забавен филм, който боли на точното място

Edna.bg

Почина бащата на „червения динамит“

Gong.bg

Боримиров коментира новия защитник и каза: Ще разберем дали на Лудогорец ще му е трудно на три фронта

Gong.bg

Росен Желязков освободи всички заместник-министри от кабинета си

Nova.bg

Взрив на газова бутилка в Сливенско, двама души са с тежки изгаряния (ВИДЕО)

Nova.bg