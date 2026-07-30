„Чукът на боговете“: САЩ тестваха ново оръжие, което ослепява вражеските ракети

- Армията на САЩ проведе първи задграничен тест на системата за електронна война „Чукът на боговете“ - технологията може да нарушава GPS и други PNT сигнали, за да намалява точността на вражески високоточни оръжия.
- Морският вариант на системата беше изпитан през юли в рамките на Project Convergence Capstone 6 - тестът показа, че преносимият генератор може да работи в реални морски условия и да блокира навигацията на ракети, артилерия и други оръжия.
- Учението обедини Армията, Военноморските и Космическите сили на САЩ - целта е създаване на интегрирана бойна мрежа, която запазва комуникациите и координацията дори при силни електронни смущения.
Army conducts first overseas test of 'Hammer of the Gods' weapon-disrupting system https://t.co/9UL7fkGoS7 #FoxNews— Detonics (@DetonicsMKV) July 30, 2026
Армията на САЩ разкри, че е изпитала нова система за водене на война, предназначена тайно да блокира навигационните сигнали, използвани от високоточни оръжия на противника. Целта е да се затрудни способността на вражеските сили да поразяват точно цели от големи разстояния, като същевременно системата остава трудна за откриване.
Електронната система, наречена „Чукът на боговете“ („Hammer of the Gods“), е била изпитана в морето край западното крайбрежие на САЩ за първи път в средата на юли в рамките на експеримента Project Convergence Capstone 6 (PC-C6).
Докато сухопътни версии на системата са били демонстрирани през последните две години, настоящото учение представлява официалния дебют на морския вариант, съобщи армията, цитирана от Fox News.
Според информацията преносимият генератор на смущаващи сигнали може да „ослепява“ противника спрямо редица високоточни оръжия, включително далекобойна артилерия, управляеми ракети и крилати ракети.
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Радиосигналите на системата са насочени конкретно към блокиране на сигналите за позициониране, навигация и синхронизация (PNT), включително GPS данните, от които зависи точната навигация на високоточните оръжия.
Без надеждна PNT информация точността на оръжията рязко намалява, което увеличава вероятността от забавяне на операциите и пропуснати цели.
Системата също така създава устойчива комуникационна мрежа, която позволява на съюзническите сили да поддържат връзка дори в условия на силни електронни смущения.
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Тя свързва различни военни устройства помежду им, така че войските да могат да продължат да „стрелят, да се придвижват и да комуникират“, дори когато действат в среда с ограничени комуникационни възможности.
Военни представители заявиха, че експериментът е доказал, че системата за противодействие на PNT сигнали може успешно да бъде изстрелвана, използвана и възстановявана в реални морски условия.
В изпитанията участваха Армията, Военноморските сили и Космическите сили на САЩ, както и Космическото командване на САЩ в Тихия океан, военноморската база Сан Диего и Командването на армията за космическа и противоракетна отбрана.
Учението имаше за цел да интегрира космически, кибернетични и конвенционални военни способности в рамките на една обща операция.