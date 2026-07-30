Свят

„Чукът на боговете“: САЩ тестваха ново оръжие, което ослепява вражеските ракети

Американската армия демонстрира технология, която може да блокира навигацията на високоточни оръжия

30 юли 2026, 11:20
„Чукът на боговете“: САЩ тестваха ново оръжие, което ослепява вражеските ракети
Източник: Darikfinance
  • Армията на САЩ проведе първи задграничен тест на системата за електронна война „Чукът на боговете“ - технологията може да нарушава GPS и други PNT сигнали, за да намалява точността на вражески високоточни оръжия.
  • Морският вариант на системата беше изпитан през юли в рамките на Project Convergence Capstone 6 - тестът показа, че преносимият генератор може да работи в реални морски условия и да блокира навигацията на ракети, артилерия и други оръжия.
  • Учението обедини Армията, Военноморските и Космическите сили на САЩ - целта е създаване на интегрирана бойна мрежа, която запазва комуникациите и координацията дори при силни електронни смущения.

Армията на САЩ разкри, че е изпитала нова система за водене на война, предназначена тайно да блокира навигационните сигнали, използвани от високоточни оръжия на противника. Целта е да се затрудни способността на вражеските сили да поразяват точно цели от големи разстояния, като същевременно системата остава трудна за откриване.

Електронната система, наречена „Чукът на боговете“ („Hammer of the Gods“), е била изпитана в морето край западното крайбрежие на САЩ за първи път в средата на юли в рамките на експеримента Project Convergence Capstone 6 (PC-C6).

Докато сухопътни версии на системата са били демонстрирани през последните две години, настоящото учение представлява официалния дебют на морския вариант, съобщи армията, цитирана от Fox News

Според информацията преносимият генератор на смущаващи сигнали може да „ослепява“ противника спрямо редица високоточни оръжия, включително далекобойна артилерия, управляеми ракети и крилати ракети.

САЩ тестваха първото в света активно лазерно оръжие

Радиосигналите на системата са насочени конкретно към блокиране на сигналите за позициониране, навигация и синхронизация (PNT), включително GPS данните, от които зависи точната навигация на високоточните оръжия.

Без надеждна PNT информация точността на оръжията рязко намалява, което увеличава вероятността от забавяне на операциите и пропуснати цели.

Системата също така създава устойчива комуникационна мрежа, която позволява на съюзническите сили да поддържат връзка дори в условия на силни електронни смущения.

САЩ изпробваха ново авангардно оръжие

Тя свързва различни военни устройства помежду им, така че войските да могат да продължат да „стрелят, да се придвижват и да комуникират“, дори когато действат в среда с ограничени комуникационни възможности.

Военни представители заявиха, че експериментът е доказал, че системата за противодействие на PNT сигнали може успешно да бъде изстрелвана, използвана и възстановявана в реални морски условия.

В изпитанията участваха Армията, Военноморските сили и Космическите сили на САЩ, както и Космическото командване на САЩ в Тихия океан, военноморската база Сан Диего и Командването на армията за космическа и противоракетна отбрана.

Учението имаше за цел да интегрира космически, кибернетични и конвенционални военни способности в рамките на една обща операция.

Източник: Fox News    
Армия на САЩ Електронна война Чукът на боговете Блокиране на GPS Високоточни оръжия Навигационни системи Военни технологии Морски изпитания PNT сигнали Комуникационна мрежа
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Трамвай дерайлира на ключов булевард в София

Трамвай дерайлира на ключов булевард в София

Пакостите на малкия принц Луи отново откраднаха шоуто по време на мач в Шотландия

Пакостите на малкия принц Луи отново откраднаха шоуто по време на мач в Шотландия

Два хеликоптера се сблъскаха при гасенето на пожарите край Атина, двама загинали (ВИДЕО)

Два хеликоптера се сблъскаха при гасенето на пожарите край Атина, двама загинали (ВИДЕО)

Хаос, употреба на наркотици и вандализъм: Разкриха последните думи и действия на Лиъм Пейн

Хаос, употреба на наркотици и вандализъм: Разкриха последните думи и действия на Лиъм Пейн

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Колко време отнема чифтосването при кучетата

Колко време отнема чифтосването при кучетата

dogsandcats.bg
Над 30 обекта по Черноморието затворени след проверки на БАБХ, открити са стотици нарушения
Ексклузивно

Над 30 обекта по Черноморието затворени след проверки на БАБХ, открити са стотици нарушения

Преди 9 часа
<p>Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите</p>
Ексклузивно

Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите

Преди 10 часа
<p>Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите</p>
Ексклузивно

Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите

Преди 10 часа
Тони Стораро: Песните са си песни, истинската болка е друга
Ексклузивно

Тони Стораро: Песните са си песни, истинската болка е друга

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Опасна бактерия „човекоядец“ в Черно море: Как да се предпазим от Вибрио вълнификус

Опасна бактерия „човекоядец“ в Черно море: Как да се предпазим от Вибрио вълнификус

България Преди 1 час

Климатичните промени и затоплянето на морската вода създават условия за развитието на Вибрио вълнификус, която вече отне живота на трима души в Бургаско

Гърция инвестира €350 милиона в амбициозна космическа програма

Гърция инвестира €350 милиона в амбициозна космическа програма

Свят Преди 1 час

Страната стартира HELLAS-SPACE 2.0 за модернизиране на гражданската защита, наблюдението на околната среда и сателитните комуникации

Опустошителна буря и наводнения в Чили; двама загинали и стотици пострадали

Опустошителна буря и наводнения в Чили; двама загинали и стотици пострадали

Свят Преди 2 часа

Стихията връхлетя централните и южните райони на страната с ветрове над 100 км/ч и придошли реки

Украйна удари петролна рафинерия и военна база в Русия; жертви и ранени при взаимни атаки

Украйна удари петролна рафинерия и военна база в Русия; жертви и ранени при взаимни атаки

Свят Преди 2 часа

Напрежението по фронта и в граничните региони се ескалира с нови въздушни удари срещу инфраструктура и цивилни обекти

Огнен ад край Индонезия: Петима загинали и десетки в неизвестност след пожар на ферибот

Огнен ад край Индонезия: Петима загинали и десетки в неизвестност след пожар на ферибот

Свят Преди 2 часа

Спасителните екипи провеждат мащабна операция в морето, след като над 200 души бяха евакуирани от горящия кораб

Мащабни руски удари по Полтавска област, няма данни за пострадали

Мащабни руски удари по Полтавска област, няма данни за пострадали

Свят Преди 2 часа

Атаката предизвика аварийни прекъсвания на тока и газа в региона, няма данни за жертви

Трагедия край Сеута: Броят на загиналите мигранти достигна 72-ма души след масовия щурм

Трагедия край Сеута: Броят на загиналите мигранти достигна 72-ма души след масовия щурм

Свят Преди 2 часа

Спасителните екипи продължават да изваждат тела от морето, докато над 50 000 души се опитваха да влязат в испанския ексклав

Морбили в България: 446 случая, 83% от тях са деца и препълнени болници в Плевен

Морбили в България: 446 случая, 83% от тях са деца и препълнени болници в Плевен

България Преди 2 часа

Заболяването води до тежки усложнения, а спадът в доверието към ваксините връща забранени инфекции

Прохлада в жегите: Създадоха първото „климатично убежище“ у нас

Прохлада в жегите: Създадоха първото „климатично убежище“ у нас

България Преди 2 часа

Инициативата е част от европейския проект „Be Ready“ и превръща занемарено пространство в София в хладен зелен оазис за гражданите

Разследват дали високопоставен руски генерал е бил мишена на атаката в Москва

Разследват дали високопоставен руски генерал е бил мишена на атаката в Москва

Свят Преди 3 часа

При експлозията пред заведението загинаха трима души, а 21 бяха ранени

ГКПП "Къркларели Дерекьой - Малко Търново"

Турция отваря ГКПП „Дерекьой – Малко Търново“ за товарни автомобили до 3,5 тона

България Преди 3 часа

Новата мярка влиза в сила от 3 август 2026 г. и има за цел да облекчи трафика през „Капитан Андреево“ и „Лесово“

Кризата с боклука в София продължава: Районни кметове настояват за спешно решение

Кризата с боклука в София продължава: Районни кметове настояват за спешно решение

България Преди 3 часа

Временната организация на сметосъбирането не дава очаквания резултат, а гражданите продължават да подават сигнали за препълнени контейнери

Иран отвърна на Тръмп: Това е поредната лъжа

Иран отвърна на Тръмп: Това е поредната лъжа

Свят Преди 4 часа

Техеран отрече да е искал САЩ да се откажат от нови удари и предупреди, че Ормузкият проток ще остане затворен, докато Вашингтон продължава „враждебните действия“

<p>Откриха тялото на легендарния алпинист Нирмал Пурджа</p>

Откриха тялото на легендарния алпинист Нирмал Пурджа след смъртоносната лавина в Пакистан

Свят Преди 4 часа

Британско-непалският покорител на всички 14 осемхилядника загина при експедиция на Броуд Пийк

Сериозен скок в цените на горивата у нас

Сериозен скок в цените на горивата у нас

България Преди 4 часа

Цената на дизела е нараснала с над 17% за 30 дни, а през август се очаква ново поскъпване

Силно земетресение разтърси Нова Зеландия

Силно земетресение разтърси Нова Зеландия

Свят Преди 4 часа

До момента няма информация за жертви, пострадали или сериозни материални щети

Всичко от днес

От мрежата

6 начина, по които котката ви комуникира с вас

dogsandcats.bg

3-те най-популярни мексикански породи кучета - наследство от древните цивилизации

dogsandcats.bg
1

У нас летят над 60 вида водно конче

sinoptik.bg
1

WMO търси най-добрите снимки на времето

sinoptik.bg

Любимецът от „Братя“ на 49: Историята на Владимир Михайлов, която малцина знаят

Edna.bg

Август преобръща живота на тези 4 зодии: Големи обрати, нови любови и неочаквани възможности

Edna.bg

Сестри Стоеви на двуседмичен лагер преди Световното по бадминтон

Gong.bg

НА ЖИВО: Лудогорец - Ботев Враца, съставите

Gong.bg

Джип блъсна зрител на офроуд състезание в Родопите

Nova.bg

Откриха тялото на алпиниста Нирмал Пурджа

Nova.bg