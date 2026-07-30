„Чукът на боговете“: САЩ тестваха ново оръжие, което ослепява вражеските ракети

Армията на САЩ проведе първи задграничен тест на системата за електронна война „Чукът на боговете“ - технологията може да нарушава GPS и други PNT сигнали, за да намалява точността на вражески високоточни оръжия.

Морският вариант на системата беше изпитан през юли в рамките на Project Convergence Capstone 6 - тестът показа, че преносимият генератор може да работи в реални морски условия и да блокира навигацията на ракети, артилерия и други оръжия.

Учението обедини Армията, Военноморските и Космическите сили на САЩ - целта е създаване на интегрирана бойна мрежа, която запазва комуникациите и координацията дори при силни електронни смущения.

Army conducts first overseas test of 'Hammer of the Gods' weapon-disrupting system https://t.co/9UL7fkGoS7 #FoxNews — Detonics (@DetonicsMKV) July 30, 2026

Армията на САЩ разкри, че е изпитала нова система за водене на война, предназначена тайно да блокира навигационните сигнали, използвани от високоточни оръжия на противника. Целта е да се затрудни способността на вражеските сили да поразяват точно цели от големи разстояния, като същевременно системата остава трудна за откриване.

Електронната система, наречена „Чукът на боговете“ („Hammer of the Gods“), е била изпитана в морето край западното крайбрежие на САЩ за първи път в средата на юли в рамките на експеримента Project Convergence Capstone 6 (PC-C6).

Докато сухопътни версии на системата са били демонстрирани през последните две години, настоящото учение представлява официалния дебют на морския вариант, съобщи армията, цитирана от Fox News .

Според информацията преносимият генератор на смущаващи сигнали може да „ослепява“ противника спрямо редица високоточни оръжия, включително далекобойна артилерия, управляеми ракети и крилати ракети.

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Радиосигналите на системата са насочени конкретно към блокиране на сигналите за позициониране, навигация и синхронизация (PNT), включително GPS данните, от които зависи точната навигация на високоточните оръжия.

Без надеждна PNT информация точността на оръжията рязко намалява, което увеличава вероятността от забавяне на операциите и пропуснати цели.

Системата също така създава устойчива комуникационна мрежа, която позволява на съюзническите сили да поддържат връзка дори в условия на силни електронни смущения.

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Тя свързва различни военни устройства помежду им, така че войските да могат да продължат да „стрелят, да се придвижват и да комуникират“, дори когато действат в среда с ограничени комуникационни възможности.

Военни представители заявиха, че експериментът е доказал, че системата за противодействие на PNT сигнали може успешно да бъде изстрелвана, използвана и възстановявана в реални морски условия.

В изпитанията участваха Армията, Военноморските сили и Космическите сили на САЩ, както и Космическото командване на САЩ в Тихия океан, военноморската база Сан Диего и Командването на армията за космическа и противоракетна отбрана.

Учението имаше за цел да интегрира космически, кибернетични и конвенционални военни способности в рамките на една обща операция.