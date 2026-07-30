Нови разкрития за смъртта на Глен Хансард: Къде е бил носителят на „Оскар“ преди катастрофата

С амо броени часове преди фаталния инцидент с мотоциклет край Дъблин, 56-годишният носител на „Оскар“ Глен Хансард е прекарал вечерта, правейки това, което обича най-много — свирейки ирландска музика с приятели и колеги.

Музикант и носител на "Оскар" загина при катастрофа на 56 години

Актьорът и музикант е бил редовен посетител на местния пъб Wren’s Nest, където във вторник вечер се организират традиционни ирландски музикални събирания (trad sessions). Тази конкретна вечер групата Trad 15 е празнувала победата на футболния отбор на окръг Мейо в Аш-Ирландския шампионат, пише New York Post.

Oscar-winning musician Glen Hansard's final hours revealed - before early morning fatal motorcycle crash https://t.co/xtEOKV4jaH pic.twitter.com/Qnge39dEY6 — New York Post (@nypost) July 30, 2026

След края на музикалното събиране Хансард си тръгнал със своя мотоциклет по пътя „Лоуър Роуд“, където по-малко от 3 километра по-нататък е претърпял катастрофа около 4:30 ч. сутринта.

„Винаги е било привилегия да посрещаме Глен в The Wren’s Nest през годините. Той ще бъде запомнен с невероятния си талант, щедрост и радостта, която носеше на толкова много хора“, написаха от заведението в трогателно послание след трагедията.

Подробности около разследването

Тъй като в инцидента няма участвало друго превозно средство, полицията няма да води наказателно разследване, но се провежда проверка за установяване на точните причини за загубата на управление. Резултатите от автотехниката и токсикологичния анализ ще бъдат представени пред коронера по време на официалното изслушване.

Oscar-winning musician and actor Glen Hansard, best known for roles in The Commitments and Once, has died.

Tributes have poured in following his death in a motorbike crash aged 56.

Former president Michael D Higgins shared his condolences, describing Hansard as “a troubadour… pic.twitter.com/qmZ9SYvUYH — The Irish Times (@IrishTimes) July 29, 2026

Глен Хансард бе женен за финландската поетеса Майре Саарица, с която имат син, роден през 2022 г. Той разделяше времето си между Ирландия и Финландия.

Музикалният свят продължава да скърби за фронтмена на The Frames и съавтора на емблематичната балада „Falling Slowly“ от филма „Веднъж“ (Once), донесла му световно признание и награда „Оскар“ през 2008 г.