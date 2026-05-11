С 2 промила алкохол: 18-годишен шофьор се блъснал в електрически стълб в Пловдив

Той е в критично състояние след тежката катастрофа

11 май 2026, 12:31
Източник: БТА

М лад мъж е в критично състояние след тежка катастрофа, предизвикана от пиян шофьор с няколко месеца стаж зад волана, предава БНР.

Инцидентът станал в ранните сутрешни часове на кръстовището между бул. „Източен“ и ул. „Райно Попович“ в Пловдив. Лек автомобил се блъснал в електрически стълб. Пристигналите на място полицаи установили, че зад волана е бил 18-годишен пиян младеж, чийто тест с дрегер показал над 2 промила алкохол. Пробата му за наркотици била отрицателна.

В болница с различни травми са настанени тримата му спътници – 19-годишни момче и момиче и млад мъж на 27 години с опасност за живота.

Младият водач е арестуван за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство. 

Източник: БНР    
