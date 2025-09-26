България

Осуетиха опит за кражба на елементи от Паметника на Съветската армия

На място незабавно са предприети действия от органите на МВР

26 септември 2025, 17:47
Осуетиха опит за кражба на елементи от Паметника на Съветската армия
Източник: БТА

О бластният управител на София Стефан Арсов информира, че на 25 септември около 5:20 часа е направен опит за кражба на елементи от Паметника на Съветската армия, които в момента се съхраняват в с. Лозен, съобщиха от областната управа.

Благодарение на бързата реакция на охранителната фирма и своевременните действия на органите на реда, опитът е осуетен веднага и всички части на паметника са непокътнати, се посочва още в съобщението.

Година след демонтажа на Паметника на Съветска: Какво се случи досега?

В официален доклад до областния управител е записано, че дежурните охранители са забелязали нередността веднага и са предотвратили кражбата, като са сигнализирали на телефон 112 и на Областната администрация. На място незабавно са предприети действия от органите на МВР, извършен е оглед с участието на полицията, представители на администрацията и охранителната фирма.

Всички елементи от паметника са налице, в изряден вид, опаковани по надлежния ред и непокътнати, информират от областната управа. Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) вече е образувала досъдебно производство. По техни данни извършителят е установен.

„Искам да уверя гражданите, че всеки един елемент от Паметника на Съветската армия е запазен, в сигурни ръце и под постоянна защита. Институциите действат в пълен синхрон и изрядна координация, за да може сигурността да е гарантирана. Няма място за притеснения - елементите от паметника са непокътнати и извършителят ще поеме последиците от незаконното си деяние“, заяви областният управител Стефан Арсов.

"Възраждане" със сигнал за скелето на Паметника на Съветската армия в София

Областната администрация София ще продължи да следи за опазването на поверените ѝ движими и недвижими вещи, и ще предприема всички необходими мерки за тяхната защита, допълват от областната управа. 

Припомняме, че в края на 2023 година започна процесът по демонтиране на Паметника на Съветската армия в София. Решението на тогавашния областен управител Вяра Тодева предизвика разнопосочни реакции както край самия монумент, така и в парламента и сред представителите на политическите сили в Столичния общински съвет. 

Източник: БТА, Николета Василева    
Паметник на Съветската армия Опит за кражба София Стефан Арсов Областен управител МВР Село Лозен Досъдебно производство Демонтаж Охранителна фирма
