Основният воден път на най-голямата икономика в Европа пресъхва. Нивото на река Рейн на места е рекордно ниско след сухото и топло време тази есен. Очаква се ситуацията да се подобри едва през втората половина на декември, но такава дългосрочна прогноза е много несигурна.

При това Рейн не е единствената пресъхваща река в Германия. Ситуацията е толкова сериозна, че наложи спирането на част от водния транспорт в страната. А това е основният начин за превозване на горива.

В резултат, на фона на срива на цените на петрола на международните пазари бензинът и дизелът в Германия поскъпнаха и дори на места в Северен Рейн-Вестфалия има недостиг от тях.

Според германската метеорологична служба октомври е бил прекалено сух. Паднало е само половината от обичайното за месеца количество дъждове. Ноември продължава по същия начин с малко валежи и високи за сезона температури.

Корабите, пътуващи по Рейн, понастоящем не могат да превозват дори половината от обичайните си товари.

Hot and dry! The #Temperature you can see on blue to dark red stripes, the #draught you can see in #cologne at #Rhine river. Only 80 cm of water! Fuel supply of German gas stations is in danger, more and more have to close, because their tanks in the earth are dry. pic.twitter.com/CSnbzxkrIC