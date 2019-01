Кристалина Георгиева ще отбележи нов връх в професионалната си карира, след като от 1 февруари заеме поста – президент на Групата на Световната банка.

Това става, след като досегашният титуляр, Джим Йонг Ким внезапно подаде оставка в началото на тази година. Той беше на поста от 2012 г. насам и мандатът му изтичаше през 2022 г.

Георгиева през 2017 г. стана изпълнителен директор на групите за кредитиране на Световната банка, Международната банка за възстановяване и развитие и Международната асоциация за развитие, след като напусна позициите си в Европейската комисия, където отговаряше за бюджета и човешките ресурси.

Това стана малко след неуспешната ѝ кандидатура, подкрепена от България, за генерален секретар на ООН.

Преди това Георгиева заемаше поста на комисар по международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакция при кризи, където се справи толкова добре, че през 2010 г. беше обявена за „Комисар на годината” и „Европеец на годината”.

Започва работа в Световната банка през 1993 г., след като завършва Масачузетския технологичен институт със специалност Корпоративни финанси и допълнителна специализация в Харвардското бизнес училище по програма на финансовата институция.

През 2014 г. става ръководител на отдела за устойчиво развитие в Световната банка. От 2004 до 2007 г. е начело на отдела за Русия, а през март 2008 г. става вицепрезидент по въпросите, свързани с устойчивото развитие.

Преди да емигрира в САЩ Георгиева завършва в България през 1976 г. политическа икономия и социология във ВИИ „Карл Маркс” – днешният Университет по национално и световно стопанство.

Нейната майка е от град Любимец, а баща ѝ е внук на революционера и политик от град Елена, Иван Кършовски.

Показателен е постът, който Георгиева е сложила на топа на страницата си в Туитър.

„Моите баби и дядовци нямаха почти никакво образование. Родителите ми завършиха гимназия. Бях първата във фамилията, която получи докторска степен. От едно село в България до изпълнителен директор на Световната банка - така изглежда възможността!”

My grandparents had very little education. My parents finished high school. I was the first in my extended family to get a PhD. From a village in Bulgaria to CEO of the @worldbank -- this is what possibility looks like! #InheritPossibility pic.twitter.com/A3UcXh1B4D