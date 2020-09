Невероятен успех - ООН избра българска компания

З а първи път в 75 годишната история на ООН най-важното събитие - Генералната Асамблея и съпътстващите ги срещи и дискусии на най-високо ниво ще се проведат виртуално.

“За по-малко от година ние създадохме платформа, която няма аналог в света и за нас е чест, че Организацията на обединените нации ни избра, за да предоставим решение за едно от най-важните и влиятелни глобални събития, и виртуално пространство за дискусия за бъдещето на Планетата и човешкия вид” каза съ-основателят и идеолог на платформата, д-р Пламен Русев. Наред с множеството инициативи и инвестиции в технологични компании по света, д-р Русев е известен със своята филантропия и като основател и изпълнителен председател на Webit, и посланик на добра воля по дигиталните въпроси на България.

Пламен Русев - човекът, който пренася бъдещето в България

Международната медия Forbes вече определи платформата TheVirtual.Show като една от най-иновативните платформи за виртуални събития в света.

This is the platform that people like the UN are using for virtual events. It's an incredibly literal interpretation and shows how little imagination is being applied in this space where there are lots of opportunities https://t.co/Te1VMUQqJo