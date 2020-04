Новата Астрид Линдгрен с разказ за всички деца

М ария Пар е определяна като "новата Астрид Линдгрен" от съвременната критика. Дали това е така - всеки от нас може да прецени сам за себе си, но неоспоримият факт е един, децата обичат книгите на скандинавската писателка, които са пълни с приключения.

Мария Пар е родена на 18 януари 1981 година във Ванйлвен, Норвегия. Завършва скандинавска филология и е преподавател в гимназия.

Това, с което обаче Мария Пар печели децата по света е нейната книга "Вафлено сърце", която разказва за приключенията на двамата най-добри приятели, Лена и Триле. Романът е издаден през 2005 година, а след успехът му, през 2011 година по него е написан сценарий за сериал.

Maria Parr @ UCL: "If you have a story without any hope, don't tell it to a child." pic.twitter.com/fmwwLW0LAt