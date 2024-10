Най-малкото бебе, което се роди 311 грама, се прибра у дома

Р одителите на едно от най-малките бебета в историята на Великобритания празнуват, че най-накрая ще го приберат у дома - след като то е прекарало целия си живот в болница.

Робин тежи малко повече от 311 грама, когато се появява на бял свят на 8 март 2023 г., което я прави най-малкото бебе, раждано някога в Уелс.

Родена в болница Grange в Кембран, Робин е интубирана и поставена в сандвич, за да се поддържат жизненоважните ѝ органи топли, докато расте.

Нейните родители Даниел и Шантел Чеймбърс от Нюпорт заявиха, че е било „сбъдната мечта“ да вземат своя „малък воин“ у дома повече от година след раждането на Робин.

Поради малкия си ръст и заболяванията си, откакто се е родила преди 18 месеца, тя е живяла в болница, включително е отпразнувала първия си рожден ден в Grange.

Шест месеца след раждането си Робин е преместена за седем месеца в педиатричното интензивно отделение на детската болница „Ноев ковчег“ в Кардиф, след което се връща в Грандж до изписването ѝ през септември.

34-годишната Шантел изразява облекчението си, че може да прибере дъщеря си у дома след дългите изпитания в болницата, при които Робин се заразява с белодробна инфекция, която е почти фатална.

Тя каза: „Бяхме наистина развълнувани да я върнем у дома - това беше като сбъдната мечта, след като прекарахме много време в болницата, изглеждаше, че това никога няма да се случи.

„Почти я загубихме през май и това беше наистина труден момент, когато получи инфекция на гръдния кош, но оттогава насам тя просто укрепна.

През последните три месеца тя наистина напредна добре и се почувства достатъчно добре, за да я приберем у дома - продължи тя.

Шантел си спомня, че след раждането на Робин в болницата е имало „12-часови смени“, и обяснява, че съпрузите се виждат само „за по час-два на ден“, но сега са „по-скоро семейство у дома“.

Робин има сложна медицинска история и е диагностицирана с множество заболявания, което означава, че се нуждае от 24-часови грижи - които в момента се полагат от нейните родители.

Тя има хипоксично-исхемична енцефалопатия (ХИЕ) в трети стадий, церебрална парализа, епилепсия и тежка апнея (обструктивна и централна) и се храни чрез NG (назогастрална) сонда.

