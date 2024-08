Спасиха бебе, изоставено на гръцки остров в продължение на 3 дни

Б ебе е спасено на гръцкия остров Тилос, след като е било изоставено с родителите си в продължение на три дни, съобщиха официални лица.

Момченцето, за което се твърди, че е само на 50 дни, е пътувало с група мигранти, които са попаднали в капан в планински район, след като са били изоставени от трафиканти на хора.

За приготвянето на млякото за бебето е използвана морска вода, тъй като ресурсите на групата са били на изчерпване, допълват служителите.

Властите са успели да спасят бебето по море, докато другите са били изведени от района с хеликоптер.

Местните медии съобщиха, че бебето е в безопасност и е здраво. Не е ясно колко души са били част от групата.

Кметът на Тилос Мария Кама разкри подробности за спасяването през уикенда с публикация във Facebook - и разказа как трафикантите на хора създават „сцена на отчаяние“ на острова, като твърди, че някои бежанци са били „жестоко пребити“.

Тя пише: „50-дневно бебе бежанец, което е било блокирано в планината в продължение на три дни, родителите му правят мляко с вода от морето. За пореден път общността на Тилос се противопоставя на обстоятелствата. Бременна жена, попаднала в капан в планината, бебета и деца, захвърлени в пресечените части на острова, ранени жени, мъже, жестоко пребити от турските трафиканти, съставляват сцената на отчаянието, преживяно от обществото на моя остров през последните месеци.“

Кметът добави, че е имало „минимална“ помощ отвън, тъй като островът се справя с трафикантите на хора, но похвали спешните екипи и доброволците за продължаващите им усилия.

