Музикалното чудо Бет Харт идва в България

Б лус дивата Бет Харт идва за втори път в София, за да омагьоса с таланта си българската публика. Нейният първи концерт у нас през 2018г. изпълни зала 1 на НДК с хиляди меломани.

Бет Харт Източник: BG Sound Stage

Бет е идол за ценителите на рока, блуса и фюжъна. Номинирана е за Грами заради изключителния си тембър. Силата на Бет е в нейното присъствие на сцената и безкрайното отдаване на публиката – като интимен акт между нея и всеки един зрител.

Vesti.bg и “Вдъхновените” Ви срещат с един почитател на Бет Харт, който с нетърпение очаква концерта на 10 декември в “Арена Армеец”.

““Момичето с дрезгавия глас” спечели сърцето ми преди около две години. Чух Caught out in the rain за първи път и когато разбрах кой я изпълнява веднага открих Бет Харт. От тогава сме неразделни. С всяка песен Бет разказва истории. Тя е като лирическия герой в собственото си творчество. Харизматична, силна, завладяваща, така бих описала нея и музиката й”, споделя Елиза Граматикова в интервю на Силвия Прибиловска.

ВИЖТЕ СНИМКИ НА VESTI.BG НА БЕТ ХАРТ В ГАЛЕРИЯ НИ

Странстващият музикант, който винаги се връща в България

Неповторимият цигулар Ара Маликян: България е велика страна

Бет Харт има песни за всеки нюанс на любовта, от силна болка до изгаряща страст.

“Изключително вдъхновяваща е песента й Bad woman blues от новия албум War in my mind.

Музиката й ме прави по-емоционална, по-дива и ме кара да вярвам, че даже и за болката може да разкажеш по красив начин”, допълва Елиза.

Стинг и Шаги с разтърсващ концерт в Пловдив

Бет Харт Източник: BG Sound Stage

Елиза Граматикова има изключително високи очаквания към предстоящия концерт и е убедена , че те ще бъдат оправдани.

Нейните любими изпълнения са Caught out in the rain, Your heart is as black as night, I’ll take care of you, а фаворитът от новия албум на Бет Харт, който тя ще представи по време на концерта си в София е Bad woman blues.

Андре Рийо изненада публиката в София с "Моя страна, моя България"

“Ако все още не сте сигурни дали да отидете на концерта, Ви съветвам да си пуснете I’d rather go blind - изпълнението й на живо от Амстердам, и се надявам да си намерите билети”, казва още любителката на хубава музика.

Българката, която очарова света с таланта си (ВИДЕО)

Бет Харт започва да свири на пиано на 4 години. След като чува „Лунната соната” на Бетовен, вкъщи сама налучква нотите и я свири в продължение на месеци.

От тогава музикалният инструмент става неин спътник в живота. В последния си албум War in My Mind тя сама акомпанира песните си на пиано. Това е нейният тринадесети студиен албум.

Българите, които впечатляват хиляди със своя музикален стил

„Сега аз съм най-открита и най-много себе си”, казва Бет Харт за своя албум.

„Преминах през дълъг път на изцеление, и вече се чувствам комфортно с моите тъмни страни и с демоните си. Чувствам се еднакво добре с нещата, от които се срамувам, и с нещата, с които се гордея”, допълва тя.

Концертът й е организиран от компанията BG Sound Stage.

За още любопитни новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.