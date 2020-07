Българска иновация може да промени хотелите по света

Колко далеч могат да стигнат мечтите?

Ако попитате Геновева Христова – съсобственик на Ligna Group, тя отговаря така: „Колкото човек вярва в себе си и колкото е готов да работи. Стига да е честен и целенасочен. Целта, фокусът и преследването са важна част от това да сбъднеш мечтите си.“

А Геновева знае какво е да започнеш едновременно с никакъв капитал и същевременно – с най-важния капитал за всеки успех: да имаш точния човек до себе си.

Днес Вдъхновените и Vesti.bg ви запознават с историята на една българска компания, която обзавежда хотели в чужбина, а иновация, която тя въвежда във връзка с COVID-19 може да се окаже ключова в световен мащаб.

Геновева Христова Източник: Геновева Христова, личен архив

Преди обаче да поговорим за българската иновация в дизайна, връщаме Геновева в началото на кариерата ѝ.

В началото бе… залата по аеробика

Преди 20 години тя се запознава с настоящата си съдружничка – Анелия Касабова в залата по аеробика. Двете започват да си говорят и съвсем скоро откриват, че мислят в пълен синхрон.

Именно така се вдъхновяват и да започнат собствен бизнес.

„Аз съм търговец по душа, също като баба ми, с нея сме продавали какво ли не. Още от 7-годишна си спомням тръпката човека да си купи точно от теб това, което искаш да му продадеш. А Анелия има отношение към детайла, към маркетинга.“

Началото не е лесно: двете не разполагат с необходимите финанси, страната ни е извън Европейския съюз и по това време за българите е много по-трудно да се пробие… Или поне такова е всеобщото схващане.

Анелия Ковачева Източник: Геновева Христова, личен архив

Вероятно много пъти Геновева и Анелия са чували често срещаната на нашите географски ширини мантра „това няма как да стане“.

Всичко това обаче се обръща на 180 градуса през 2006 година, когато едно посещение за изложение в Германия на двете българки и едно оплакване води след себе си до проверки, разкриване на двойно счетоводство и покана за търг на обзавеждане на хотела, в който са настанени. Анелия и Геновева успяват да се преборят с конкуренти от други държави и така започват да пишат своята история на успеха.

„Всеки от нас има късмет“

„Когато част от близките ми научиха, че започвам да се занимавам с частен бизнес и след като се получиха нещата – казаха: „Ти имаш късмет“. За мен обаче късметът е изборът, който правиш в даден момент. Всеки от нас има късмет, въпросът е дали ще го забележиш. И дали си готов да поемеш трудния път – или да си останеш в комфортната зона“, казва още Геновева.

Доказателство за думите ѝ са само част от клиентите: хотели от световни хотели като Хилтън, Мариот в страни като Великобритания, Нидерландия, Испания… „Направили сме над 20 000 стаи в хотели по целия свят. Представете си – хотел на пъпа на Лондон и всичко в него е българско, от-до.“

А българската следа в обзавеждането можем да проследим до локалните производители. „Най-голямата ни гордост е, че опитваме се да запазим хората там, където се чувстват добре. Дали ще си в Силистра или в Плевен – ако там си добре и имаш работа, няма да тръгнеш да търсиш късмета си другаде. Така сме обединили производители от около 50 населени места, в отделните проекти включваме най-добрите производители, които могат да изпълнят поръчки за мебелите за нашите клиенти – като например Френските пощи, Мариот, Тойота… Защото правим качествена продукция, в срок, а хората, след като се приберат у дома, могат с гордост да кажат – днес направих мебели за този бранд. Звучи като приказка, но е възможно. И се случва в България.

“Never let a good crisis go to waste” – Уинстън Чърчил

Устройството VKEE Източник: Ligna Group

„В началото на кризата с COVID-19 свикахме борд на директорите да анализираме ситуацията. Докъде сме с поръчките, можем ли да продължим с работния процес… В интерес на истината, с нашия екип, който работеше в Германия, взехме всички мерки за безопасност – и те обзаведоха два големи хотела. Работата ни не е спирала. С Анелия обаче си поговорихме и отново събрахме хората ни в България, за да обсъдим какво можем да направим заедно в тази нова ситуация“.

Дизайнерът Димитър Цонев, който е студент на Геновева се включва в приключението и така за 48 часа българите успяват да разработят дизайнерски проект, който да позволи на клиентите на хотелите да не влизат в непосредствен контакт с най-често докосваните повърхности в хотелите.

„Направихме си брейнсторминг – как да улесним хотелиерите, така че дадат спокойствие на гостите си. И така стигнахме до извода да отдалечим хората от най-докосваните зони и да автоматизираме отделни процедури, като например чекирането“, казва Димитър. „В продукта ни няма нищо сложно и е голям, колкото ключодържател. “

Tехнологията се нарича VKEE и представлява персонален ключ, който гостите могат да използват, за да отключват хотелската си стая. Освен това те могат да боравят с всички отделни елементи на интериора, без да се налага да ги докосват.

Устройството VKEE Източник: Ligna Group

Технологията предоставя и възможност за дистанционно чекиране. Ключът премахва нужда от хотелските карти и служи като персонална дръжка за всички мебели в стаята. VKEE има система за дезинфекциране с UV-C лъчи, която е приложена при чекиране, а хотелските стаи ще разполагат с кутия, която позволява лесното дезинфекциране на всякакви вещи – ключове, телефон, портфейл. „Клиентите могат да бъдат сигурни, че тази кутия убива не само коронавируса, а и всички останали вируси и бактерии по повърхностите“, допълва още Димитър.

Предстои иновацията да бъде показана пред хотелиери в Германия.

И докато екипът на Геновева и Анелия чака резултатите – дали един български продукт ще се наложи в хотелиерския бизнес, Геновева ни напомня, че успехът идва при тези, които не са готови да платят всяка цена. „За мен важни са екипът, съмишлениците. Никога няма да сключа сделка с инвеститор, който не отговаря на моите морални принципи, само за да взема пари“, казва тя.

И ни напомня, какво е българската мечта – да работиш много и да получиш признание и удовлетворение от работата си. И също така ни напомня, че тя е напълно постижима.

