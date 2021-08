Коя ще бъде следващата цел на глобалния джихад след Афганистан

В Йемен бяха пуснати фойерверки в тяхна чест, в Сомалия бяха раздадени бонбони, а в Сирия бяха похвалени за това, че дадоха "жив пример" за това как да "свалят престъпния режим": джихадистите по целия свят ликуваха при падането на Кабул в ръцете на талибаните.

Със силата на волята, търпение и хитрост бедна банда муджахидини победи Америка и превзе средно голяма държава. За онези мюсюлмани, които се надяват да изгонят "неверниците" и да съборят светските режими, това е доказателство, че Бог е на тяхна страна.

Ехото се разпространи в целия мюсюлмански свят, коментират в редакцията на британското издание The Economist, предава "Фокус".

