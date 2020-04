СБ прогнозира рецесия за Западните Балкани, ЕС им дава 3,3 млрд. евро

Д нес Европейската комисия обяви, че ЕС ще подкрепи финансово гражданите на Западните Балкани с над 3,3 милиарда евро.

Лидерите на ЕС обсъдиха поетапното излизане от карантината

Помощният пакет е мобилизиран съвместно с Европейската инвестиционна банка и има за цел да отговори на непосредствените здравни нужди, породени от пандемията от COVID-19, както и да помогне за социалното и икономическото възстановяване, пише на сайта на комисията.

We have mobilised €3.3 billion to support the Western Balkans in dealing with the #coronavirus crisis.



This will address immediate health needs and help with the social and economic recovery of the region.



Together we will overcome this and recover. #StrongerTogether