Може ли Covid-19 да доведе до спонтанно излекуване от рак

К огато лекарите от болница в Корнуол, Великобритания, правят повторно изследване на 61-годишен мъж, диагностициран неотдавна с рак, се случва нещо необикновено. Туморът, който е открит на скенер няколко седмици по-рано, е почти изчезнал.

Не се съобщава името на пациента, но неговият случай е включен в публикация в British Journal of Hematology. Мъжът е диагностициран с лимфом на Ходжкин - вид рак на кръвта, който засяга около 2100 души годишно във Великобритания. Когато се правят контролните изследвания, той все още не е започнал химеотерапия. Затова внезапното изчезване на раковите клетки от тялото му е пълна загадка.

Спонтанна ремисия при този вид рак е възможна, но това се случва изключително рядко – регистрираните подобни случаи по цял свят са много малко. Има обаче едно възможно, но и доста невероятно обяснение. Само няколко дни след като му е поставена диагнозата рак, мъжът е приет в болница с тежък Covid-19. С положителен тест за коронавируса, той развива пневмония и е поставен на кислород. Остава в болница 11 дни, след което е изписан вече напълно възстановен.

Няколко седмици по-късно компютърна томография показва, че ракът е изчезнал. Заключението на лекарите му е, че Covid-19 е унищожил рака, като активира имунната система не мъжа не само, за да се справи с вируса, но и да атакува и унищожава злокачествените клетки.

Д-р Сара Чалонер, един от лекарите, занимаващ се с този случай, казва в публикувания доклад: „Смятаме, че Covid-19 предизвика антитуморен имунен отговор“. Тя вярва, че клетките, които се борят с инфекцията, наречени Т-клетки, освободени в голям обем от имунната система, за да се опитат да се справят с коронавируса, атакуват и раковите клетки, които разпознават като „чужди“ на организма.

Идеята, че един от най-опасните вируси, които светът някога е виждал, може да спаси нечий живот, изглежда безсмислена. Експертите дори предупредиха пациентите с рак да бъдат предпазливи. „Посланието за всеки болен от рак е, че умишленото излагане на Covid-19 с надеждата, че ще ви излекува, е много по-вероятно да доведе до вашата преждевременна смърт, отколкото до оздравяване“, предупреди Пол Хънтър, професор по медицина в Университета на Източна Англия.

Лекари обаче описват и други случаи. Миналия август в списание Acta Biomedica, лекари от болница в Кремона, Италия съобщават за случая на 20-годишен мъж с неходжкинов лимфом - по-често срещан тип рак на кръвта. Въпреки лечението, ракът на пациента е рецидивирал няколко пъти и изглеждало, че не реагира на химиотерапия или лъчетерапия. След положителен тесто за Covid-19 в началото на пролетта на 2020 г., когато в Италия беше пика на заболяванията, мъжът в продължение на пет дни е с треска и кашлица, докато тялото му се опитваше да се бори с вируса. Няколко седмици по-късно и при него ракът е изчезнал. Лекарите отново допускат, че Covid-19 може да е изиграл роля за ремисията.

Но ако е така, дали е възможно и ваксините да имат подобен ефект. В медицинската литература вече има описани единични случаи при които ракът изчезва след поставяне на ваксина.

