Борис Джонсън отново се самоизолира заради ковид-19

П ремиерът на Великобритания Борис Джонсън се самоизолира след като системата на Националната здравна служба го информира, че е бил в контакт с лице, дало положителен резултат при тест за ковид-19.

Новината беше потвърдена от говорителя на премиера тази вечер.

Джонсън обаче няма никакви симптоми на вируса. Сега се очаква той да работи от вкъщи в близко бъдеще.

„Днес министър-председателят е уведомен от „NHS Test and Trace”, че от него се изисква да се самоизолира като контактен на лице с положителен тест за ковид-19. Премиерът ще следва правилата и се самоизолира. Той ще продължи да работи от Даунинг Стрийт, включително по водене на реакцията на правителството срещу пандемията на коронавируса. Премиерът е добре и няма никакви симптоми на ковид-19”, гласи официалното изявление.

Борис Джонсън вече изкара ковид-19 през април.

