Xiaomi 14T е насочен към феновете на фотографията

Xiaomi представи новата си серия смартфони. Тя се казва Xiaomi 14T и е насочена към почитателите на фотографията.

Ще има две версии - Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro. И двата акцентират над снимките на слаба светлина, нощните сцени и пейзажите. Те използват комбинация от подобрен хардуер и изкуствен интелект, за да постигат желаните резултати.

Устройствата предлагат нов, елегантен дизайн. Корпусите им са с рейтинг IP68 за водо- и прахоустойчивост. Pro моделът има и подсилена метална рамка и 3D извит гръб. Ще се предлагат няколко цвята - сив, син и черен за Pro модела и същите за стандартния плюс Lemon Green - с гръб от изкуствена кожа от лимонови влакна и рециклирани материали.

Смартфоните са снабдени с Xiaomi AISP, базирана на FusionLM. Тя подобрява динамичния обхват, намалява шума в изображенията и акцентира детайлите. Системата поддържа UltraHDR и PotraitLM с Master Potrait за създаване на още по-детайлни портретни кадри и с възможност за естествен боке ефект.

Източник: Vesti.bg

Xiaomi 14T използва сензор Sony IMX906 за тройната си основна камера. Тя включва 50МР главен сензор, 50МР телефото камера, 12МР ултра широкоъгълна камера. Предната камера е 32МР. Конфигурацията е същата и за 14T Pro, но със сензор Light Fusion 900. Лещите на камерите и на двата модела са на Leica.

Смартфоните имат и специален режим за снимане на клипове с кинематографично качество. Той използва пропорция 2.39:1, поддържа Cinematic Blur и Rack Focus. Друг режим е Director за още по-прецизно управление на настройките. А MasterCinema записва HDR видео в 10-битов формат.

И двата модела предлагат "AI дисплей". Той е 6,67-инчов CrystalRes AMOLED с до 144Hz опресняване на картината и резолюция 2712х1220. Поддържа Dolby Vision, HDR10+ и PWM димиране до 3840Hz. Имат и сертификати от TUV Rheinland за щадене на очите.

И тъй като изкуственият интелект взима все по-голяма роля при смартфоните, двата модела на 14T имат подобаващ хардуер. Стандартният Xiaomi 14T използва процесор MediaTek Dimensity 8300-Ultra в комбинация с MediaTek NPU 780 за AI обработка и Mali-G615 за видео. Оперативната памет е 12GB.

Източник: Vesti.bg

Xiaomi 14T Pro разчита на процесор MediaTek Dimensity 9300+, както и на MediaTek NPU 790 за AI. Графичната обработка е поведена на Immortalis-G720. Оперативната памет също е 12GB. Смартфоните използват подобрена система за охлаждане, която при Pro версията е с допълнителен слой за още по-ефективно охлаждане на по-мощния процесор.

Така устройствата са готови за AI. Те получават нови възможности, включително Circle to Search with Google, които са първите модели на Xiaomi с тази услуга. Внедрен е и асистентът Google Gemini. Освен това Xiaomi 14T и 14T Pro предлагат специален пакет за AI обработка на изображения, редактирането им, изтриването на обект и др. Има и преводач на различни езици, както и подобрена интеграция с Windows през Link to Windows.

5 екстри на iPhone 16 Pro, които Android има от години

Apple обезсмисля краденето на iPhone

И двата модела имат батерия с капацитет 5000mAh. При стандартния модел тя поддържа 67W HyperCharge за бързо презареждане, докато Pro версията има 120W HyperCharge и 50W безжично презареждане.

Honor разгръща нови възможности с Magic V3

Redmi 13 идва с мощна камера, батерия и стил

Продажбите на смартфоните започват в България на 1 октомври. Цените им са 1249лв. за Xiaomi 14T с 256GB памет и 1749 лв. за Xiaomi 14T Pro с 512GB памет.

HMD представи първите си собствени смартфони

Pura 70 Ultra – голямото завръщане на Huawei

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase