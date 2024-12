Samsung Galaxy Z Flip6 ще разгърне практичния AI

Н якога замисляли ли сте как един момент може да се превърне в нещо наистина незабравимо? Например, когато вървите по улиците на непознат град и се озовете пред малка галерия, красива сграда или уличен музикант, които ви карат да се спрете и да погледнете отблизо. Същото чувство можете да изпитате с технологията, която не само че прави живота по-удобен, но и преобразява начина, по който възприемате и създавате.

Запитайте се как би изглеждал свят, в който всички ваши идеи и действия са моментално подкрепени от интелигентна система, която не само, че ви разбира, но и предвижда вашите нужди?

Източник: Samsung

Технологията на бъдещето в ръцете ви

Отговорът на този въпрос вече е в джобовете на много хора по света. Той е много добре синтезиран от сгъваемите смартфони. През тази година Samsung представи новото поколение на сгъваемите Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, които са добър пример за прогреса на модерните мобилни технологии. Тези смартфони са компактни, но много мощни. Изобилстват от технологии, които са в тях не за да изглеждат добре на рекламната брошура, а реално да са полезни в ежедневието на хората и да се впишат в него.

Да вземем Galaxy Z Flip6 за разходка. В сгънато положение, това е миниатюрно устройство, което взима титлата за най-компактния смартфон на Samsung досега. Отвън има 3,4-инчов Cover дисплей, а когато го разгърнем пред нас се показва 6,7-инчов Dynamic AMOLED 2X екран със 120Hz динамично опресняване. Достатъчно пространство за всички ежедневни задачи и за пълноценно използване на множеството технологии, които Galaxy Z Flip6 може да ни предложи. А те са наистина много.

Източник: Samsung

Красив и много по-издръжлив

Но преди да стигнем до технологиите, трябва да огледаме Galaxy Z Flip6. Елегантният корпус е от Armor Aluminum, а Cover дисплеят и гърбът са защитени с Gorilla Glass Victus 2. Същите са използвани и при Galaxy Z Fold6. Това са най-издръжливите сгъваеми смартфони на Samsung, като са с подсилен сгъваем ръб, двойна релсова панта и подобрени и по-здрави слоеве на основния екран. Тестван е за стотици хиляди сгъвания, така че ще издържи с години. Има и рейтинг IP48 за устойчивост на леки намокряния.

Дизайнът е изчистен, с елегантни линии и изглежда добре във всяка ситуация. А за Galaxy Z Flip6 се предлагат и интерактивни защитни калъфи, които могат да преобразят вида му. Cover дисплеят също предлага множество варианти за персонализиране, включително с избрани снимки, цветове, автоматично адаптиране към околната среда с помощта на изкуствен интелект и още много – например тапетът може да се сменя в реално време според атмосферните условия.

Източник: Samsung

Готов за всички натоварвания

Galaxy Z Flip6 може да е малък, но това не означава, че не е мощен. Обикновено мощните процесори изискват повече пространство за охлаждане, но инженерите на Samsung са успели да постигнат това без да увеличават корпуса на телефона. Смартфонът има охлаждаща система Vapor Chamber, която отвежда топлината далеч от процесора и му позволява да работи с пълна мощ по-дълго време.

И при това използва процесор Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy от най-висок клас. Същият е и в Galaxy Z Fold6, както и флагманът Galaxy S24 Ultra. Това е най-компактният флагман, който по нищо не отстъпва на по-големите си събратя.

Източник: Samsung

Прави ежедневието практично

И така, видяхме, че Galaxy Z Flip6 е снабден с всичко необходимо, за да служи вярно и дълго. При това много дълго, защото ще получава пълни софтуерни актуализации цели седем години. И ще ни служи много практично, благодарение и на платформата Galaxy AI.

През 2024 г. тя се разшири още повече и предлага огромен брой функции. Трудно е да опишем всички, но можем да споменем няколко от тях. Например FlexWindow – тя е специално за Galaxy Z Flip6, като улеснява използването на устройството от Cover дисплея, вместо да се отваря цялото. Например Suggested replies ще предлага готови отговори според контекста на дадения разговор.

FlexCam също е специално за този смартфон. Това е функция, която автоматично открива най-доброто кадриране при правене на снимки и приближава или отдалечава обектите за постигане на най-добрите резултати. Идеална при правене на селфита. И също така позволява телефонът да бъде оставен в полусгънато състояние и да е в ролята на собствен статив. Както и да се носи и снима така, за по-голяма стабилност при запис на видео например.

Всички снимки и клипове ще са с отлично качество, защото мощната двойна камера (50МР+12МР) разчита на ProVisual Engine за обработка на кадрите. Това е система с изкуствен интелект, която поддържа още множество функции за оптимизиране на настройките, подобряване на нощните снимки, Super HDR снимки и още много.

Останалите възможности на Galaxy AI също са налични в Galaxy Z Flip6. Сред тях са Composer за генериране на текст според ключови думи, включително за имейли, социални мрежи и т.н. Note Assist ще помага за форматирането на бележките, а Transcript Assist транскрибира гласови записи. Тук са и Interpreter и Live Translate за преводи на разговори на чужди езици както между хора, които са физически заедно, така и ако говорят по телефона.

Galaxy Z Flip6 ще помогне и за развихряне на креативността. Portrait Studio е за създаване на най-различни по стил портрети, Sketch to Image позволява да нарисуваме различни обекти в снимките, които след това Galaxy AI ще превърне в реалистични предмети. Photo Assist пък е на линия, за да премахнем нежелани обекти, да преместим други предмети в кадрите и да направим още по-интересни кадри.

Има и още. По време на разходката с Galaxy Z Flip6 попадаме в ситуация. Трябва да разберем коя линия на метрото да хванем, за да стигнем до интересна забележителност. Но не знаем местния език. Отваряме камерата, насочваме я към диаграмата с маршрутите и активираме Circle to Search with Google. За миг диаграмата вече е преведена и разбираме, че ни трябва линия номер 4 за три станции, за да достигнем до адреса на горещо препоръчан ресторант. Тази функция ще ни е от полза и за разпознаване на ястия, забележителности, всякакви стоки. Сядаме да отморим в екзотичния ресторант, но ястието, което ни е сервирано, изглежда подозрително пикантно… Затова, за да предпазим здравето си и да предотвратим неприятни изненади, когато сме далеч от дома, на помощ идва Circle to Search with Google, за да даде информация дали някоя от съставките няма да ни навреди. При това можем да я използваме и с всяко приложение във всеки един момент. Търсенето на информация през мобилно устройство никога не е било по-лесно и интуитивно.

А когато направим интересни снимки, можем да ги споделим с компютъра си за обработка, както и с близки и приятели бързо и лесно чрез Quick Share. Колегата ви е пропуснал да добави важен файл към презентацията пред най-големия ви клиент – с Quick Share му я пращате веднага, без никой да забележи пропуска и така всички са доволни. Функцията позволява удобно изпращане на файлове както до устройства в близост, така и до избрани от нас контакти, без значение къде са.

Източник: Samsung

Защитникът на данни

Всичко това е чудесно и притежателите на Galaxy Z Flip6 могат да разчитат на него за много дейности. И съответно смартфонът им ще е пълен с лична информация. Потребителски имена, пароли, финансови данни, както и генерираната от Samsung Health здравна информация ще са поверени на съхранение в устройството. И то знае каква голяма отговорност е това.

За щастие, на помощ идва Samsung Knox. Това е софтуерна и хардуерна платформа на Samsung, която осигурява многослойна защита на данните и ги предпазва от нерегламентиран достъп. Тя отделя чувствителната информация и я защитава допълнително. Освен това следи в реално време за заплахи и предпазва потребителя, като му дава и повече контрол – включително как Galaxy AI да обработва данните.

Това са само малка част от възможностите на Galaxy Z Flip6. Не трябва да забравяме, че това е смартфон, който спазва и принципите за устойчивост. В изработката му са използвани повече рециклирани материали, включително в стъклото, алуминия, пластмасите, кобалта и др. Опаковките също са от изцяло рециклирани материали.

Ето така, Galaxy Z Flip6 ни показва как модерните мобилни технологии могат да бъдат както много умни и практични, така и екологични.