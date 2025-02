Пуснаха първото порно приложение за iPhone

П ървото порнографско приложение е пуснато за iPhone - но Apple го нарече опасно за децата.

Apple заяви, че историческите правила за цифровите технологии в ЕС са позволили на порнографското приложение Hot Tub да се появи на нейните телефони чрез алтернатива на App Store, който дълго време беше строго защитаван от компанията като единствения портал за цифрово съдържание, което може да се появи на нейните устройства.

iPhones Get Their First-Ever Porn App, But Not for Everyone!



Hot Tub, the first porn app for iPhones, is now available in the EU. While Apple is against it, an alternative app store has approved its launch. pic.twitter.com/o1NJiXT1rZ