През 2020 г. Китай планира да създаде „изкуствено слънце”

П рез март китайските изследователи прогнозираха, че ще започнат да произвеждат енергия чрез термоядрен синтез до края на 2019 г. Засега няма информация това да е станало. Но междувременно един от учените, участващи в програмата, наречена HL-2M, съобщи, че изграждането на термоядрения реактор върви гладко и той трябва да заработи през 2020 г.

Устройството е своеобразно „изкуствено слънце”, затворено в тороидална вакуумна камера, с магнитното задържане и радио-честотното загряване на плазмата.

Засега най-добрата, създадена от човека имитация на термоядрените реакции, протичащи в Слънцето, е водородната бомба.

Ако учените успеят да разберат как да използват енергията, произведена чрез ядрен синтез, това може да осигури почти безграничен източник на чиста енергия за човешката цивилизация.

Изследвания на проблема се правят от десетилетия. Но все още не е измислен начин плазмата да се поддържа достатъчно гореща и в същото време стабилна, така че да се гарантира непрекъснато сливане на атомните ядра, както в Слънцето.

Китайският HL-2M може да е устройството, което най-накрая ще се справи с това предизвикателство или поне ще даде информацията, необходима за решаването на проблема.

„HL-2M ще предостави на изследователите ценни данни за съвместимостта на високоефективните термоядрени плазми с подходи за справяне с топлината и изчерпването на частиците в сърцевината на устройството”, коментира физикът Джеймс Харисън. „Това е един от най-големите проблеми, които стоят пред разработването на термоядрен реактор за търговски цели”.

