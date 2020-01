Откриха две супер-Земи, на които може да има живот

Учени направиха голяма крачка напред в търсенето на живот извън нашата планета, след като откриха две "потенциално обитаеми" планети, съобщава в. "Мирър". Специалисти от института "Карнеги" откриха планети, орбитиращи около звездите GJ 180 и GJ 229. Става въпрос за две от най-близките до Слънцето звезди.

Планетите са кръстени GJ 180 d и GJ 229 Ac, а масата им е най-малко 7,5 и 7,9 пъти по-голяма от земната. "GJ 180 d е най-близката до нас нито много гореща, нито много студена супер-Земя, чиито приливни сили не са свързани със звездата й - заяви съавторът на изследването Фабо Фън. - Това увеличава вероятността на нея да има живот."

Втората планета GJ 229 Ac е най-близката до нас нито много гореща, нито много студена супер-Земя, разположена в система, в която звездата й има компаньон - кафяво джудже. Била идентифицирана също трета впечатляваща планета - студен нептун, кръстен GJ 433 d. "Това е най-близката и най-студената подобна на Нептун планета, откривана някога", отбеляза Фабо Фън.

