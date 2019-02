Китайският сателит Longjiang-2 е направил рядка снимка на обратната страна на Луната и Земята в един кадър. Кадърът е заснет на 4-ти февруари т.г., като показва Земята и нейният естествен спътник в нетипични пропорции.

Снимката е изтеглена с помощта на холандския радиотелескоп Dwingeloo. Скоростта на трансфер е била под 1 килобайт в секунда.

Кадърът е доста малък - само 16 килобайта, но въпреки това са били необходими почти 20 минути, за да се изтегли, пише един от учените участващи в научната мисия в Twitter.

This is the original resolution (640x480 pixels with heavy jpeg compression). Downloading these 16 kilobytes took almost 20 minutes. We did color-correct the original. pic.twitter.com/4XszxJOAmT