Една от скалните лунни проби, събрани преди десетилетия от екипажа на „Аполо 14”, е от Земята. Това е най-старата известна скала, образувана по същото време, когато е била образувана планетата ни.

Преди това откритие се е смятало, че най-старите известни скали са на около 2 милиарда години. Но бе установено, че тази скала е била образувана преди 4-4,1 милиарда години, на почти 20 км под земната кора.

Скалата е сред пробите, открити от екипажа на „Аполо 14”. Мисиите на Аполо върнаха множество скални проби. От тогава учените ги анализират систематично. Този скала е била в края на списъка.

От Центъра на НАСА за лунна наука и изследване са определили този малък екземпляр като земен. Той съдържа редица различни минерали като кварц и фелдшпат, които са често срещани на Земята, но рядко на Луната.

Изглежда почти невероятно тази скала да се е образувала на Луната. Тя, за разлика от другите лунни скални проби, е изградена от изключително голямо количество земни минерали и изключително малко количество минерали, които обикновено се намират на естествения спътник на нашата планета. За да е лунна, е трябвало скалата да се формира в ядрото на Луната и след това някак си да се появи на повърхността.

Все още остава въпросът, как тази скала се е оказала на Луната. Възможна теория е, че самата Луна някога е била част от Земята, отделена от сблъсък с особено голям астероид в началото на историята на нашата планета.

Според друга хипотеза в ранните години на нашата Слънчева система, когато големите астероиди са били навсякъде, един от тях да е ударил Земята, изпращайки отломки в космоса. Една от тези скали е паднала на повърхността на Луната.

Преди откритието е имало само предположения за това как са изглеждали ранните земни скали, но сега учените имат върху какво да работят. Вероятно е това да не е единствената част от нашата Земя на повърхността на Луната.

Дейвид Кринг, главен изследовател в Центъра за науки в университета в Охайо и основен автор на публикуваното наскоро откритие, коментира, че следващата стъпка е да се търсят подобни минерални показания в лунните проби, за да се намерят повече останки от времето, когато се е образувала нашата планета.

Earth's Oldest Known Rock Was Found on the Moon https://t.co/GHxj1x23LN pic.twitter.com/p5ilzxh4Vg