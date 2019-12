Космическият кораб на SpaceX ще полети "до 2-3 месеца"

П рез 2020 г. SpaceX ще има няколко доста важни цели. Сред тях е и първият тестов полет на прототипа на космическия кораб Starship. Изпълнителният директор на SpaceX Илон Мъск очаква прототипът да полети "до 2-3 месеца", съобщава онлайн изданието TechCrunch.

Прототипът се казва Starship SN1, като е по-малък от финалната версия на кораба. Неговата цел ще бъде да тества основните компоненти и функционалност на летателния апарат.

SpaceX подготвя поне 20 тестови версии, като се очаква те да бъдат произвеждани и пробвани сравнително бързо. Работата по сглобяването на Starship SN2 ще започне през януари, още преди SN1 да е напълно завършен.

Starship SN1 реално е втората версия на кораба, тъй като Starship Mk1 се взриви по време на тестовете през ноември т.г. Тогава Мъск заяви, че ще бъде променен дизайнът на кораба и Starship SN1 отразява именно новостите в проекта.

Междувременно, други екипи на SpaceX активно работят по завършването на версията на капсулата Dragon, която ще може да превозва и хора. Плановете са капсулата да полети чрез ракета Falcon 9 през 2020 г.

Simulation of first crewed flight of Falcon 9 / Dragon 2020 @NASA pic.twitter.com/BSDPYTcVIG