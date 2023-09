"Астронавти след смъртта": Изпратиха скелети на 2 милиона години в космоса

Д ревни предци на човека са обявени за "астронавти след смъртта", след като части от техните вкаменени скелети са били изстреляни в космоса в края на миналата седмица.

Фосилизирани останки на хоминин и австралопитек, на възраст 2 милиона години, бяха изстреляни на космическия кораб на Virgin Galactic, на 8 септември 2023 г.

Уоли Фънк за полета в космоса: Куче го направи, маймуна го направи, мъж го направи, жените също могат

Необичайният товар се състоеше от кост, принадлежаща на австралопитек и кост на палеца на хоминин, пише IFLScience.

Оттам съобщават, че останките са съхранявани в малък контейнер от въглеродни влакна.

"Те бяха издигнати на височина около 13,7 - 15 километра от кораба-майка VMS Eve, който след това се отдели от космическия кораб VSS Unity", разказват експерти.

Учени посочват, че VSS Unity използва своя ракетен двигател, за да се изкачи до суборбиталното пространство.

Останките бяха качени на борда от астронавта Тим Наш, роден в Южна Африка предприемач и природозащитник, който се занимава с изследване на човешкия произход в Африка.

In tribute to humanity’s longstanding thirst for exploration, fossilized bones from two ancient species, Australopithecus sediba and Homo naledi, hurtled into suborbit on Virgin Galactic’s spacecraft, V.S.S. Unity

