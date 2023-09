"15-минутен град": AI може да проектира по-добра инфраструктура от хората

П редставете си, че живеете в прохладен, зелен град, пълен с паркове и осеян с пешеходни пътеки, велосипедни алеи и автобуси, които превозват хората до магазини, училища за броени минути.

Тази прохладна мечта е олицетворение на градското планиране, капсулирано в идеята за "15-минутен град", където всички основни нужди и услуги са на разстояние от четвърт час, подобрявайки общественото здраве и намалявайки емисиите от превозните средства.

Изкуственият интелект (AI) може да помогне на урбанистите да реализират тази визия по-бързо. Ново проучване на изследователи от университета Цинхуа в Китай, демонстрират, как AI технологиите, могат да генерират по-ефективни пространствени оформления, отколкото хората, и то за част от времето.

Ученият по автоматизация Ю Джън и колегите му искаха да намерят нови решения за подобряване на градовете, които бързо се застрояват.

