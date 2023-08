Над 34 400 нови работни места ще бъдат открити в IT сектора до 2026 година

IT сферата в България има не само амбицията, но и възможността в следващите 5 години да се превърне в лидер по приходи в българската икономика. Това сочи и най-актуалният доклад на BASSCOM (Българската асоциация на софтуерните компании) – БАСКОМ Барометър 2022, който излиза ежегодно през декември. Ускорената дигитализация и непрекъснатата еволюция на технологичния пейзаж са основание за оптимизъм дори във времена на съкращения и навлизане на AI в ежедневната дейност, както споделя и д-р Светлин Наков – идеолог и основател на СофтУни, най-голямата образователна институция в България за софтуерно инженерство, дигитален маркетинг, QA инженерство и дизайн.

Как навлизането на генеративния AI и трусовете на глобалната технологична сцена повлияха IT сектора в България?

Недостигът на качествени кадри, с акцент върху качеството и опита, и софтуерни инженери с висока техническа подготовка е факт в глобален мащаб. Все още търсенето на специалисти надвишава значително предлагането, въпреки събитията от последната половин година. Наблюдаваме едно преразпределение на технологичен талант, а съкращенията не са признак на излишък, а по-скоро временни оптимизации при някои компании, които помагат за растежа на други.

При недостиг на милиони програмисти, съкращенията трябва да са много по-мащабни и по-трайни, за да се постигне излишък на IT кадри. Истината е, че колкото по-голяма е една корпорация, толкова по-смели са назначенията с цел бързо разрастване, а резултатът от това бяха по-чувствителни съкращения. Българската индустрия не е от такъв тип, не се крепи върху мащабни корпоративни структури. В сценарий на криза и съкращения, по-малките фирми по-ефективно оптимизират работата си, защото структурата им не е толкова тромава.

Това, което се случва, е освобождаване от кадрите, ангажирани в резултат от свръхнаемането в дадени сфери, и преразпределение на работна сила. В момента технологичната индустрия помага на останалите да са по-ефективни, дърпат напред цялата икономика, и борбата ще продължи да бъде за наистина кадърните IT професионалисти. На пазара се търсят предимно IT специалисти с опит, но при недостиг на такива, рано или късно се наемат и по-начинаещи. Съвременните AI инструменти помагат в менторирането на junior специалистите и ускоряват тяхното навлизане в дадена фирма или проект и това може да мотивира много фирми да наемат по-неопитни кадри.

Как се развиват IT професионалисти? Това става когато работим целенасочено към затваряне на пропастта между образованието и нуждите на IT сферата и решим проблема с мотивацията. Това е ключът и към устойчив ръст в сектора, който да осъществи амбицията в рамките на пет години IT индустрията да се превърне в лидер по приходи.

Има ли място за оптимизъм в IT сферата?

Сред първите, които отчетоха намаляващото търсене на кадри в IT сектора, беше най-голямата платформа за технологични обяви за работа в България. Към август, 2023 година, в Dev.bg могат да бъдат открити над 3 000 обяви, насочени към технологични експерти. Далеч сме от нивата, отчитани преди година и половина, но и икономическите условия са много различни.

Според LinkedIn Jobs, към август 2023 г. в световен мащаб се търсят 1.3 милиона Java developers, 1.2 милиона Python developers, 1.1 милиона JavaScript developers и 470 хиляди QA инженери. Това са милиони отворени позиции за софтуерната индустрия, която продължава да расте, макар и със забавени темпове.

Над технологичния сектор не се кълбят толкова черни облаци, колкото забавянето на икономиката и широкото внедряване на AI инструменти предвещаваха. Към момента в софтуерния бранш в България са заети над 50 000 души (БАСКОМ Барометър 2022), а този брой се очаква да се увеличи с близо 30 000 души до 2026 година, на фона на прогнозираното разкриване на над 34 400 нови работни места за този период.

Източник: СофтУни

Недостигът на качествени кадри ще продължи да диктува развитието на IT сектора, а достъпът до таланти се възприема и като най-голямото предизвикателство за успешното и устойчиво развитие на компаниите в сектора. Тук идва ролята на институции като СофтУни, приели като кауза задачата да създават качествени кадри, притежаващи актуални умения и знания.

Какви промени ще видим в IT сектора и как СофтУни адаптира учебните си планове към тях?

Интеграцията на AI инструменти в редица дейности и направления ще окаже фундаментално влияние върху познати роли. Еволюцията и изменението на различни IT професии е неминуемо. Всеки, който иска да остане конкурентоспособен, трябва да е готов да разшири уменията си с подобни технологични решения.

Фокусът ще се затвърди върху непрекъснатия растеж и усвояване на нови умения. Развитието на нови компетенции и позиции в сферите на AI, анализа на данни, киберсигурността, както и взаимодействието на човешкия ресурс с AI инструменти ще заемат централна роля в дневния ред на IT сектора, ако иска да продължи да се развива успешно.

Това изисква и холистичен подход и обединените усилия на образователни институции и ключови играчи от сектора. Тук идва и значението на програми като чисто новия и напълно безплатен SoftUni "IT Career Booster", в който отлични студенти по софтуерно инженерство се научават как да се подготвят на ниво за процеса по търсене на първата си работа. В програмата курсистите имат възможност да научат повече за компаниите-работодатели и дори да получат възможност за практическо обучение при компания-партньор на СофтУни.

По този начин СофтУни утвърждава позицията си на мост между бизнеса и кадрите. От една страна, осигурява качествено, достъпно и практически насочено образование, отговарящо на актуалните нужди на пазара и работодателите. От друга – спомага за доброто представяне на отличниците по време на подбора, а и създава условия, в които курсистите имат възможност да придобият лични и социални умения, необходими за успешна реализация.

Как могат начинаещите да се превърнат в конкурентни кадри?

Единственият начин да останеш конкурентен в непрекъснато развиващ се сектор като този е постоянното учене и инвестирането в собственото образование. Изкуственият интелект няма да отнеме работата ни, а ще ни предостави нови и по-ефективни начини да изкарваме прехраната си като програмисти, постигайки по-добри резултати с по-малко усилия.

Но ефективното използване на AI в работата е възможно, само ако съществува една качествена и стабилна образователна основа. И тъй като професията няма как да изчезне, не и в обозримото бъдеще, сега е моментът всеки желаещ да съгради основите на своето бъдеще в IT сектора. Само с много учене и работа един начинаещ може да се превърне в експерт, който да намери място в направления като AI и машинно обучение, data science, cloud технологии, DevOps, IoT и blockchain.

Едно нещо е сигурно – IT секторът е на кръстопът между огромни предизвикателства и невъобразими доскоро възможности. Прогнозата за разкриването на над 34 000 нови работни места в IT сектора до 2026 година не бива да ни ослепява за недостига на качествени кадри, достъпа до таланти и липсата на актуални умения, които заедно с практиците да се адаптират към динамиката на сферата. А наличието на широкодостъпен изкуствен интелект и интеграцията му в работния не процес не бива да става за сметка на фундаментални знания и умения, които формират инструментариума, необходим за успех в сферата на софтуерното инженерство.