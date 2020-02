Работи ли Tesla по батерия с капацитет 110 kWh

А ко се вярва на изтекли документи за фърмуера на контролната система, то Tesla работи по батерия с капацитет 110 kWh. Ако това наистина е така, то пробегът на моделите на американската компания ще скочи доста над 400 мили (644 км).

Това твърдение може да се проследи до хакера Джейсън Хюс, който е собственик на Tesla. В Twitter Хюс пише, че има „packID” който започва от “полезни ~109 kWh (400+ мили)”. Блогът Teslearati спекулира, че, ако нетният капацитет е 109 kWh, то брутната стойност трябва да е поне 115 kWh.

Макар всичко това да не е доказано, този туит заслужава внимание, тъй като именно Хюс е човекът, който пръв пише за планираната версия P100D на Model S през 2016 г.

Spent a little time RE'ing some recent Tesla BMS firmware.



Some variables were tweaked to fit 108 cell groups (~450V pack).



There is a packID that starts life set to ~109 kWh usable (400+ miles).



Bunch of other tweaks suggest prep for new S/X/3 pack configs at some point. 🔋