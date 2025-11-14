Технологии

Уникален Dacia Sandriders прототип за "Дакар" развълнува София

Петкратният победител в пустинната надпревара, Себастиен Льоб и още два екипа ще гонят първа победа за Dacia в прословутия маратон, а автомобилът е в столицата

14 ноември 2025, 13:17
З а пръв път в България гостува реален прототип на заводски автомобил за „Дакар“. Dacia Sandriders и петкратният победител в рали „Дакар“ днес бяха в София, за да разкажат повече за програмата на Dacia в надпреварата.

Тандемът Атия-Dacia, естествено, от играта не изключваме и другите три пилотски тандема в екипа на Sandriders, един от които е Себастиен Льоб, ще атакува „Дакар 2026” в опит да донесат първа победа за марката в прословутия пустинен маратон, пише  Carmarket.bg.

Атия и навигаторът му Фабиан Люркен изнесоха интересни случки от „кухнята“. Една от тях е, че по време на тестовете на автомобила през 2024 г., в купето на колата е измерена температура от... 80 градуса по Целзий! Да, няма грешка. Друг любопитен факт е, че Насер Ал-Атия губи средно по 8-10 кг по време на 14-дневния маратон, тъй като прекарват средно по 10 часа в автомобила в състезателен етап.

А Dacia Sandriders влезе с гръб и трясък в Rally Reid след 6-месечна развойна програма и победа още в първия старт! Тази година екипът спечели още два старта в шампионата, затова и целият отбор тръгва с ясната идея да атакуват победата в рали „Дакар“. Техниката вече е изпитана, екипът е изключително добър.

За целта ще им помагат две уникални за шампионата предимства на автомобила. Първото е системата им за смяна на гумите, тъй като в един маратон като „Дакар“ се пукат средно 8-10 гуми. Затова екипът е измислил система, която позволява на пилота и навигатора да сменят спукана гума в етапа за... 1,20 мин! Гума, тежаща 46 кг. Което е без аналог. Същото се отнася и за седалките, които са с амортисьори. Друг състезателен автомобил в шампионата няма такива. А те са особено важни, тъй като 10 часа офроуд е трудно да си го представим. Както каза Атия, телата им понасят до 20G натоварвания при някои скокове и приземявания на автомобила.

Иначе колата, която може да видите и лично в The Mall до края на годината, е прототип, без двигател и интериор, но като дизайн и аеродинамика е същата, с която четирите екипажа ще стартират в „Дакар“.

Sandriders участват в клас Ultimate T1+. Шасито е тръбно, каросерията е изработена от карбон, ходът на окачването е 350 мм, джантите са 17-ки, гумите BF GOODRICH 37 инча. Двигателят е 3,0 V6 с две турбини, максимална мощност 350 к.с. и 539 Нм.

Нещо, което е изключително интересно за Ал-Атия, е фактът, че той има на името си вече и 6 поредни участия в летни олимпиади, като в Лос Анджелис отново ще участва. Дисциплината му е стрелба с пушка – дисциплина скийт (стрелба по панички), като през 2012 г. в Лондон спечели бронзов медал.

