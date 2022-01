Авто рекламите във Франция трябва да приканват за използване на велосипед или обществен транспорт

П олитическата коректност е термин, който не се ползва с високо обществено доверие. Особено когато тя налага нови стереотипи за обществено подражание, които не се харесват на мнозина. Примерите за това са много, един от които, тясно свързан с автомобилната тема, е забраната за продажба на традиционния къри вурст в заводите на Volkswagen в Германия.

Втори такъв е свързан с Франция, която от март 2022 г., съобщава LeMonde, ще изисква в автомобилните реклами по радио, телевизия, интернет, печат да има съобщение, окуражаващо клиентите да вземат предвид възможността за предвижване пеша, с велосипед или с градски транспорт. Възможните съобщения трябва да са: “For short journeys, choose walking or cycling,” “Think about carpooling,” или “For commuting, take public transit.”

Скритата война на автомобилния фронт

Всички реклами (освен тези по радиото) ще трябва да имат и хаштаг “#SeDéplacerMoinsPolluer,” който може да се преведе като „движение без замърсяване”. Телевизионните канали, интернет сайтове и издатели, които не спазват новото изискване за рекрамиране, ще бъдат обект на глоби в размер до 50 000 евро.

Следващата стъпва от новата законова разпоредба предвижда забрана за реклама на автомобили, които отделят над 123 г/км емисии СО2. Това ще влезе в сила през 2028 г.

Автомобилите стават все по-екологични

Това към момента изглежда като силно рестриктивно решение, но то е доста по-леко от предложението на природозащитна организация, която лобираше за въвеждане на рестрикция за реклама на автомобили, консумиращи над 4 л/100 км или да отделят над 95 г/км емисии CO2.

Клиенти масови смятат, че електромобилите имат резервоар

Ясно е, че този закон не е по вкуса на автомобилните производители. Нещо повече, той би могъл да е контрапродуктивен, тъй като няма изрично разграничаване между електромобили и конвенционални коли.

Изискванията за рекламиране следват законите, които изискват от производителите на храни да публикуват диетична информация за продуктите си, както и да предлагат по.здравословни алтернативи.

