Големи обещания от Мъск, но за след няколко години

О чакваше се на 22 септември, по време на т. нар. Battery Day, Илон Мъск да разкрие пред света Светия Граал. И той го направи, но с уточнението, че неговите хора знаят къде да търсят, но още не са го открили.

Събитието, което бе привлякло вниманието на целия свят (над 270 000 са го гледали онлайн), бе изпъстрено с обещания. Илон Мъск обича да ги дава. Първото е, че скоро ще е възможно постигането на електромобил на цена от $25 000, вероятно след 3 години.

Илон Мъск намекна за драстично оптимизиране на батериите

За да постигне горната цел, новите цилиндрични клетки (наречени 4680 – 46 мм в диаметър и 80 мм на дължина) ще предлагат 5 пъти повече енергия, 6 пъти повече мощност и 16% по-голям пробег! За да влязат в производство, ще трябват около три години.

"Нямаме достъпен електромобил. Такъв ще имаме в бъдеще. Но трябва да намалим разходите за производството на батерия,” коментира Мъск. За да стане това, Tesla планира намали използването на кобалт – един от най-скъпите материали в батерията – практически до нулата.

Първоначалните планове предвиждат Tesla да започне производство на собствени батерии на поточна линия в завода си във Фримонт, Калифорния, като към края на 2021 г. капацитетът трябва да достигне 10 гигаватчаса. В момента Tesla и Panasonic Corp. имат капацитет от около 35 gWh в „гигазавода” в Невада. Планът за реалното производство на новата батерия е 200 gWh.

Мъск иска по-евтин Model 3 хечбек за Европа, който да конкурира VW ID.3

По време на събитието бе издигнат слоганът "Tera is the new gigawatt." Като намали със 75% инвестициите за построяване на „гигазаводи” за батерии, Tesla ще гони капацитет от 3 тераватчаса годишно (3000 gWh) към 2030 г. Грубата сметка показва, че това е увеличение от около 85 пъти спрямо капацитета на завода в Невада в момента.

Производството на новите клетки ще става посредством високо автоматизиран, непрекъснат процес, заяви Дрю Балино, старши вицепрезидент в компанията. Мъск уточни, че Tesla все още не разполага със завършения дизайн на батерията и производствения процес.

Някои анализатори смятат, че точката, в която електрическият автомобил ще се изравни по стойност с конвенционалния, е достигането на цена от $100 за киловатчас (kWh).

Цената на Tesla през 2019 г. за киловатчас е била $156, изчислява консултантската фирма Cairn Energy Research Advisors, което ще рече, че една батерия с капацитет 90 kWh струва около $14 000.

