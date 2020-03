Глобиха телевизионния хит Diesel Brothers с $850 000

Х итът на Discovery Channel трябва да плати $851 451 глоба, след като съдия призна „Дизеловите братя” за нарушаване на Clean Air Act, както и закона на Юта, след като се установи, че те премахват контролните устройства за вредни емисии на всъдеходите, които модифицират.

Според The Salt Lake City Tribune, съдия Робърт Шелби е отсъдил Дейвид „Heavy D” Спаркс, Дейвид “Diesel Dave” Кили и други да заплатят $761 451 на правителството на САЩ, а други $90 000 да бъдат платени на окръг Дейвис, Юта. Двамата не са се отървали още, след като може да се наложи да поемат и съдебните разходи, възлизащи на приблизително $1,2 млн.

Причина за тази присъда е проучване на Utah Physicians for a Healthy Environment, които купуват пикап от Diesel Brothers. Те го транспортират до Колорадо, където откриват, че въпросното возило отделя „36 пъти повече вредни емисии – и 21 пъти повече твърди частици – спрямо това, ако е монтирано устройството за контрол на емисиите.”

Съдията доста се е ядосал от факта, че Diesel Brothers са се облагодетелствали финансово от това, че са замърсявали природата.

Whoops! Here's what happened when the Diesel Brothers attempted their first stunt. 😬 #ThrowbackThursday pic.twitter.com/I2lGG8gOKN