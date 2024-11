"Като бомба": Електрически автомобил за 64 хил. избухна в пламъци

С емейство разказа за шокиращия момент, в който електрическият Mercedes на семейство за 64 хил. долара избухва в пламъци пред дома им.

На драматичните кадри се вижда как луксозният модел EQA избухва само на няколко метра от входната врата на Скот и Джорджина Бейлис.

Пламъкът е толкова силен, че подпалва гаража и причинява поражения от дима в една от спалните.

Пожарникарите се втурнали към дома на двойката в Спратън, Нортънс във Великобритания, след като синът им Джеймс, 17 години, подал сигнал около 21:15 ч. на 30 септември.

47-годишният Скот заяви, че двамата с Джорджина са били озадачени от причината за пожара, който обхванал автомобила им, докато се зареждал.

Wild video shows family’s $64K electric Mercedes burst into flames in driveway: ‘Like a bomb going off’ https://t.co/4tKgRHbikM pic.twitter.com/BtQQXAOmAi

Бащата на две деца каза: „Гледахме телевизия и изведнъж се чу пукане. Синът ми помисли, че някой пуска фойерверки, но след това се чу много силен взрив, като от бомба. Навсякъде имаше пламъци. Скоростта и жестокостта, с която огънят обхвана цялата кола и почти цялата предна част на къщата ни, бяха плашещи до смърт.“

Семейството успява да се измъкне от къщата, а Скот се опитва да потуши пожара с маркуч, докато чака пристигането на пожарната.

Една от версиите е, че акумулаторът на автомобила, който са купили през 2022 г., неконтролируемо е прегрял и не е можел да се охлади.

Скот, който работи в областта на производството на храни, добави: „Не знаем със сигурност какво се е случило. Избухна 20 секунди след топлинното изтичане. Можете да видите някаква пара в задната част на автомобила и след това той се взриви. След това следващите няколко часа бяха хаос. Първоначалното заключение от огледа е, че автомобилът е бил в толкова лошо състояние, че е било трудно да се установи каква е била повредата и причината за пожара. Това е субективна гледна точка, но вероятно причината за пожара е в батерията. Пожарът избухна в 21:17 ч., за щастие все още бяхме будни, но можеше да се случи и посред нощ, когато спим“.

Автомобилът с 28 000 км пробег.

#Mercedes electric car spontaneously combusts. Family is lucky to be alive. concerning! pic.twitter.com/xOeyxNdslj