AI става достъпен за всички с новата A-серия на Samsung

Samsung започна своето участие на Световния мобилен конгрес (MWC 2025) в Барселона, като представи нови смартфони. Компанията акцентира над по-достъпната А-серия, която тази година идва с три предложения - A56 5G, A36 5G и A26 5G.

И трите предлагат новата платформа Awesome Intelligence, която комбинира различни AI инструменти и функции. Водач на серията е A56 5G, който има малко по-мощна основна камера. Тя е в конфигурация 50МР, 12МР и 5МР.

И трите модела имат 6,7-инчов FHD+ дисплей, който е със Super AMOLED панел и динамично опресняване на картината до 120Hz. Поддържат и Vision Boster за подобряване на картината.

Смартфоните имат 8GB RAM и 256GB памет за файлове. Батерията им е 5000mAh, като използват Android 15 в комбинация със Samsung One UI 7 и ще получат до 6 години актуализации на операционната система. Моделите поддържат 45W презареждане с технология Super Fast Charge 2.0. А36 5G използва процесор Snapdragon 6 Gen 3, а А56 5G - Exynos 1580.

И трите смартфона имат рейтинг IP67 за водо- и прахоустойчивост. Използват и подобрено стъкло на Corning за по-голяма издръжливост.

Всичко това ги прави готови за платформата Awesome Intelligence, която дебютира за А-серията. Тя включва функции за редакция на снимки, изтриване на обекти в тях и др. Galaxy A56 5G ще предлага и допълнителни екстри като Best Face - може да комбинира най-доброто изражение на до пет души в кадъра от различни снимки и да ги направи в общ. На разположение е и режимът Nightography за нощни кадри. Пакетът на Awesome Intelligence включва и обновената и подобрена версия на Circle to Search with Google за търсене на информация за всякакво съдържание и обекти.

Серията смартфони излиза в продажба от 19 март т.г. Цените започват от 589 лв. за A26 5G със 128GB памет и достигат 999 лв. за A56 5G с 256GB памет.

