Samsung Galaxy S25 Ultra слага AI в дланта ни

Е рата на AI смартфоните вече започва да се развихря. Досега компаниите опознаваха AI, възможностите на технологията и как да я внедрят в устройствата си.

Те вече са готови за следващата по-голяма и важна стъпка: да направят изкуствения интелект практичен и приложим в ежедневието на хората. Това е сложно предизвикателство с голяма доза отговорност. При погрешен ход, доверието в AI може да се срине и интересът на потребителите да се „охлади“ доста бързо.

Samsung има решение в лицето на новата серия смартфони Galaxy S25. Тя включва три модела – Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra. И трите имат пълен достъп до всички функции на Galaxy AI, като Galaxy S25 Ultra предлага и допълнителни екстри като S Pen, корпус от титан и др.

По дрехите посрещат

Galaxy S25 Ultra идва с няколко промени по своя корпус. На първо място е формата му. Той се сбогува с острите ръбове в четирите края и ги заменя в по-обли форми. За сметка на това ръбовете около цялото протежение на рамката стават по-остри.

Рамката отново е от титан, като телефонът е по-тънък и по-лек от своя предшественик. Това определено се усеща, когато вземем двата модела в ръце. S Pen отново е на линия, като този път е без Bluetooth и е малко по-дълъг.

Galaxy S25 Ultra има и най-здравото стъкло в смартфон на Samsung досега. То е Corning Gorilla Armor 2, като има и специално допълнително керамично покритие за по-голяма издръжливост при удар и защита срещу надрасквания. Както винаги, корпусът на смартфона е и с рейтинг IP68 за водо- и прахоустойчивост.

Моделът има и малко по-голям дисплей – 6,9-инчов, Dynamic AMDOLED 2X. Размерите на Galaxy S25 Ultra обаче са като на неговия предшественик. По-големият дисплей е постигнат с използване на по-тънка рамка около него. Динамичното опресняване на картината достига до 120Hz. Освен това изкуствен интелект помага за подобряване на качеството на изображенията чрез ProScaler.

По Galaxy AI приемат

Големият фокус на Galaxy S25 Ultra е изкуственият интелект. Инженерите на Samsung са имали за задача да направят умните функции удобни, практични и достъпни, но не и натрапващи се. Потребителят може да използва смартфона пълноценно и без помощта на AI. Затова задачата на Galaxy AI е да му покаже, че с негова помощ ще му е доста по-удобно.

Затова Galaxy AI цели не да замени, а да надгради начините, по които използваме смартфона си. Операционната система One UI 7, която е базирана на Android 15, е създадена с цел да внедри изкуствения интелект навсякъде в телефона. Това му позволява да опознава своя притежател и постепенно да се нагоди според неговите предпочитания и ежедневие. Тези му възможности ще се изразят по различни начини. Един от тях е функцията Now Bar. Тя може да се появява на заключения екран и ще показва различна информация. Например бутоните за управление на музиката, нова и важна актуализация за прогнозата за времето, известия от любими приложения и др.

Също така в избрани моменти от деня тя ще показва и функцията Now Brief. Същата е достъпна и отделно, като ще се съобразява с ежедневието на потребителя и ще му показва най-важното за или от деня. Например сутрин информира за прогнозата за времето, събитията от личния календар за деня, информация от любимите приложения, извадки от Samsung Health и др.

Самият Now Brief проява и чувство за хумор. Ако сте сред по-ранобудните, сутрин ще ви посреща с фраза като „рано пиле“. А вечер може да е „по-строг“ и да използва „вечерна проверка“. Потребителят има възможност да настройва каква информация да вижда и да не вижда, за да персонализира допълнително възможностите на Now Brief.

Партньорството на Samsung и Google също продължава да се задълбочава. Двете компании работят заедно за интеграцията на AI в Android, като си помагат и във функциите за смартфони. Galaxy S25 Ultra предлага обновената версия на Circle to Search with Google. Тя вече разпознава повече видове съдържание, позволява прецизиране на маркирания текст или обект, търсене на музика (включително чрез тананикане) и др. Например можем да разберем коя е фоновата песен, която звучи в YouTube клипа, който гледаме.

Galaxy S25 Ultra въвежда и Google Gemini за свой основен гласов асистент. Той се активира чрез задържане на бутона за включване на телефона, като поддържа повече функции в самия телефон. Например можем да му кажем да въведе събитие в календара ни, както и да го редактира – да промени датата, часа, да го анулира и др. Можем да помолим Gemini и да ни намери и отвори настройките на различни функции в телефона, да търси в интернет, да отвори приложения и др. Поддържа и български, макар и не винаги да е особено прецизен (засега).

А, ако сме на място, където не е удобно да разговаряме с телефона си, можем да си чатим с него. При това можем да му подаваме и снимки, аудио, видео. Тук се развихрят мултимодалните възможности на Galaxy S25 Ultra. Чрез тях изкуственият интелект може да работи именно с различни данни и съдържание, което му помага да разбира контекста по-добре.

По камерите запомнят

Камерите остават един от най-отличителните елементи в един смартфон. При Galaxy S25 Ultra имаме обновена конфигурация с 200МР основна камера с широкоъгълен обектив и способност за 2х увеличение с оптично качество. Втората камера е 50МР ултраширокоъгълна. Третата е с 50МР сензор, 5х оптично увеличение и 10х увеличение с оптично качество. Последният сензор е 10МР с 3х оптично увеличение. Отпред имаме 12МР камера за селфита.

Galaxy S25 Ultra предлага и новото поколение на ProVisual Engine. Софтуерът използва изкуствен интелект, за да подбира настройките за всеки кадър или клип, както и да оптимизира направените вече снимки и видеа. Режимът Nightography е оптимизиран допълнително и за клипове, като намалява шума и увеличава детайлите. Изкуственият интелект е на разположение и при функцията AI Space Zoom. А иначе казано – до 100-кратно цифрово увеличение при фотография, като детайлите се подобряват от AI.

Смартфонът обръща внимание и на функциите за професионалисти. Режимът Expert RAW дава повече възможности за обработка на кадрите и ръчен подбор на настройките. А клиповете вече се заснемат по подразбиране с 10-битов HDR и могат да се запазват в режим Log Video за по-лесна професионална обработка след това.

Функциите на Galaxy AI са на разположение и при генеративната редакция на снимките, която сега е с малко по-удобен и интуитивен интерфейс. Изкуственият интелект е и още по-прецизен в разпознаването на обектите и маркирането им за изтриване или за промяна на мястото и размера им. Тук са и филтрите за портретни кадри, възможностите за генеративно рисуване и създаване на обекти в снимките и др. Galaxy S25 Ultra въвежда и новата Audio Erase. Чрез нея могат да се изолират и премахват нежелани звуци в клиповете – околна музика, шум от тълпата, вятър и др.

Самата обработка на снимките и клиповете също става по-бързо. Заслуга за това има новият процесор Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Това е най-мощният чип в смартфон Galaxy досега, като предлага до 40% по-бърза обработка на AI, 37% по-бърз централен процесор и 30% по-мощна графична обработка. Поддържа и ray tracing в реално време, а технологията Vulkan допълнително подобрява качеството на картината при снимки, видео и гейминг.

Не го изпращат, а го прибират в джоба

Galaxy S25 Ultra използва и подобрена батерия с капацитет 5000mAh. Технологията mDNIe оптимизира консумацията на енергия и увеличава издръжливостта на батерията. Поддържа и бързо презареждане с 45W и ще получи седем години пълни актуализации на операционната система и сигурността.

AI функциите на Galaxy S25 Ultra успяват да бъдат практични, без да са натрапчиви. И същевременно са полезни, като се вписват лесно в ежедневието и ни дават възможност да открием повече от възможностите на телефона. Например да редактираме снимките много по-лесно, без да са нужни специфични познания и сложен софтуер.

И всичко е защитено в Personal Data Engine. Нова платформа, която криптира и пази данните от злоупотреба и ограничава достъпа до тях. Така AI функциите на Galaxy S25 Ultra ще са полезни и защитени от недоброжелатели...