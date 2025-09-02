Звездата от „Танцуващият с вълци“ Греъм Грийн почина на 73 години

Канадската фимова звезда Греъм Грийн, номиниран за „Оскар“ е починал на 73-годишна възраст в болница в Торонто след дълго заболяване, съобщава английското издание The Guardian.

„Той беше човек с морал, етика и характер и ще бъде вечно оплакван“ ,заяви агентът на Грийн – Майкъл Грийн (без роднинска връзка) пред Deadline. „Накрая си свободен“.

Грийн е роден през 1952 г. в Ошвекен, в резервата „Шестте нации“ в Онтарио, Канада.

Попада в актьорството, докато работи като звукорежисьор, след като приятел го убеждава да прочете негов сценарий. Започва на театралната сцена, играейки в канадски и английски постановки през 70-те години, преди да направи своя дебют на екрана през 1979 г. в епизод на канадската драма The Great Detective. Първата му филмова роля е през 1983 г. в биографичния филм Running Brave.

Embed from Getty Images

Холивудският пробив на Грийн идва, когато Кевин Костнър го избира за ролята на реалния лакота-шайенски лечител Кикинг Бърд в наградения с „Оскар“ уестърн от 1990 г. „Танцуващият с вълци“.

Изпълнението на Грийн му носи номинация за „Оскар“

и стартира неговата кариера в Холивуд, която включва роли във филмите Thunderheart (1992), Maverick (1994), Die Hard with a Vengeance (1995), The Green Mile (1999) и The Twilight Saga: New Moon (2009).

По-скоро Грийн се появи в сериала на Тайка Уайтити Reservation Dogs (FX), в дистопичната драма на HBO The Last of Us, както и в продукциите на Тейлър Шеридан 1883 и Tulsa King.

През цялата си кариера Грийн беше изключително активен и работеше до самия край, като остави няколко проекта, които предстои да бъдат излъчени.

Той е носител на награди „Грами“, „Джемини“ и „Canadian Screen Awards“, както и звезда на Канадската алея на славата.

През юни получи наградата за цялостен принос в изпълнителските изкуства от генерал-губернатора на Канада.

В интервю за Канадския театрален музей през 2024 г. Грийн разсъждава за кариерата си: „Когато започнах в този бизнес, беше много странно – подаваха ти сценарий, в който трябваше да говориш по начина, по който те си представяха, че говорят индианците. А за да си проправя път напред, аз го правех. Правех го известно време… Трябваше да изглеждаш стоик. Да не се усмихваш… да издаваш само звуци.

Аз не познавам никого, който се държи така.

Индианците имат невероятно чувство за хумор.

И това казах на Кевин (Костнър). Казах му, че хората във филма („Танцуващият с вълци“), в това село, имат невероятни семейства, невероятни взаимоотношения, а забавлението винаги е било част от тях. Забавлението е 50% от начина, по който живеят и се радват на живота. Семейството си е семейство, независимо къде“.

Греъм Грийн оставя след себе си съпругата си от 35 години – Хилари Блекмор, дъщеря си Лили Лазар-Грийн и внука си Тарло.