Свят

Зоопарк в Германия умъртви павиани и ги даде на лъвовете

Зоологическата градина Тиргартен Нюрнберг уби здрави павиани заради пренаселеност в заграждението им

7 август 2025, 15:16
Зоопарк в Германия умъртви павиани и ги даде на лъвовете
Източник: Istock

П ерсоналът на зоологическа градина в Германия, която умъртви 12 гвинейски павиана и нахрани лъвовете с част от телата им, съобщи, че е получил смъртни заплахи.  

Зоологическата градина Тиргартен Нюрнберг уби здрави павиани заради пренаселеност в заграждението им в края на юли. Някои от останките бяха използвани за изследователски цели, а други — служиха за храна на месоядните обитатели на зоопарка.  

Плановете за евтаназия на павианите бяха обявени още миналата година, след като броят им надхвърли 40, което предизвика протести пред зоопарка.  

Миналия вторник, 28 юли, когато зоологическата градина затвори за извършването на умъртвяването, няколко активисти бяха арестувани след като се изкачиха на оградата.  

Директорът на зоопарка защити решението, като посочи, че усилията за стерилизация и реинтеграция на част от павианите са се провалили.  

„Обичаме тези животни. Целта ни е да опазим вида. Но в името на това трябва да жертваме индивиди, защото иначе не можем да поддържаме популация в ограничена територия“, заяви д-р Даг Енке пред Sky News.  

„Нашият персонал страда от получените обиди и заплахи“, допълни той. „Обичайното послание е: Ще те убием и ще те нахраним на лъвовете. Най-отвратителното е сравняването ни с д-р Менгеле — един от най-жестоките хора в историята. Това е обида към всички жертви на Втората световна война и нацисткия режим.“  

Д-р Йозеф Менгеле, нацистки офицер, извършвал смъртоносни експерименти в концентрационния лагер Аушвиц, остава символ на нечовешко насилие.  

Унищожаването на животни и използването на телата им за храна на хищници не е необичайна практика в зоологическите градини.  

През 2014 г. зоопаркът в Копенхаген предизвика обществено възмущение, след като евтаназира 18-месечен мъжки жираф на име Мариус и нахрани лъвовете с тялото му, с аргумента за предотвратяване на инбридинг.  

Д-р Марк Джоунс, ветеринар и ръководител на политиката във фондация Born Free, благотворителна организация, работеща за опазване на животните в природата, осъди тази практика. Той посочи, че хиляди здрави животни се унищожават в зоопарковете всяка година и че това отразява отношението към животните като стоки, които могат да бъдат заменени или употребени еднократно.  

По-рано тази седмица зоологическа градина в Дания предизвика негативна реакция, след като поиска от хората да дарят нежелани домашни любимци, като морски свинчета, зайци, кокошки и дори малки коне, които да бъдат използвани като храна за нейните хищници. Тези животни ще бъдат евтаназирани от специално обучен персонал, преди да бъдат дадени на месоядни като европейския рис.  

Докато част от хората подкрепиха инициативата, споделяйки, че са дарявали животни и преди, много други изразиха възмущението си.  

„Самата идея да приемеш нежелани домашни любимци, за да ги убиеш и да нахраниш с тях хищниците, е ужасяваща“, коментира д-р Джоунс, „и със сигурност ще отврати много хора.“  

Зоологическата градина в Олборг вече затвори възможността за коментари и излезе с официално изявление:  

„В продължение на много години в зоопарка храната на нашите месоядни животни включва по-малък добитък. Когато се отглеждат месоядни, е важно да им се осигурява месо, предпочитано с кожа, кости и други части, за да се запази най-близката до естествената им диета. Затова намираме животни, подлежащи на евтаназия по различни причини, да бъдат използвани по този начин. В Дания тази практика е широко разпространена, а много наши гости и партньори оценяват възможността да допринесат.“

Източник: Sky News    
Зоопарк Нюрнберг Павиани Хранене на хищници Защита на животни Пренаселеност Протести Домашни любимци зоопаркове
