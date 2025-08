Датски зоопарк поиска домашни любимци като храна за хищници

З оопарк в северната част на Дания отправи призив към собствениците на домашни любимци да дарят нежеланите си морски свинчета, зайци, кокошки и дори малки коне , за да бъдат използвани като храна за хищниците, пише CNN.

Зоопаркът в Олборг публикува във Facebook съобщение, в което обяснява, че се стреми да „имитира естествената хранителна верига на животните".

„Пилетата, зайците и морските свинчета са важна част от диетата на нашите хищници“, посочват от зоопарка, като съобщението е придружено от снимка на рис с отворена уста и остри зъби.

„По този начин нищо не се губи – и ние гарантираме естественото поведение, хранене и благосъстояние на нашите месоядни животни“, допълват от институцията.

This is a public post to say fuck the Aalborg Zoo in Denmark from here to eternity. They've asked the Danish public to donate unwanted dogs, cats, rabbits chickens, guinea pigs and other "smaller" pets to be eaten by the zoo's predators. They refer to the pets as "fodder." pic.twitter.com/Z3gbj17Q3O