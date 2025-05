Жена взе заплатата си и мистериозно изчезна преди 60 години, сега тя е открита жива и здрава

Ш ест десетилетия след мистериозното си изчезване, жена от Уисконсин е открита жива – и мълчи за изминалите години.

Властите съобщиха, че жена в САЩ, която е в неизвестност от 1962 г., е открита „жива и здрава“.

Одри Бакеберг е напуснала дома си в Рийдсбърг, Уисконсин, през юли 1962 година, когато е била на 20 г., съобщиха от шерифската служба на окръг Сок, цитирани от Sky News .

През годините следователите разследват многобройни следи, но в крайна сметка случаят е замразен.

По време на прегледа на „студените“ случаи по-рано тази година обаче детектив преоценява всички досиета и доказателства, разпитва отново няколко свидетели и открива Бакеберг.

82-годишната жена била „жива и здрава“ - живеела извън щата Уисконсин, съобщиха от шерифството.

Одри Бакеберг е била омъжена и е имала две деца, когато е изчезнала на 7 юли 1962 г., според организацията Wisconsin Missing Persons Advocacy.

Тя излязла от дома си, за да вземе заплатата си, но не се върнала.

Малко след това 14-годишната им детегледачка твърди, че тя и Одри Бакеберг са пътували заедро на автостоп до столицата на Уисконсин - Медисън, а след това са хванали автобус до Индианаполис, Индиана.

Тийнейджърката разказва, че когато пристигнала, се притеснила и искала да се прибере вкъщи, а Бакеберг отказала да се върне и за последен път била видяна да се разхожда близо до автобусна спирка.

Бракът на Одри Бакеберг е бил проблемен и е имало твърдения за насилие, съобщиха от организацията за защита на изчезнали лица в Уисконсин, като дни преди изчезването ѝ е подаден сигнал.

Нейните роднини настояват, че тя никога не би изоставила децата си, допълват от организацията, а съпругът ѝ е преминал тест с детектор на лъжата и твърди, че е невинен.

„Говорихме в продължение на 45 минути“, казва детектив по случая.

Детектив Айзък Хансън, който открива Бакеберг, казва, че акаунтът на сестра ѝ в Ancestry.com му е помогнал да открие адреса ѝ.

„Това беше доста ключово за намирането на смъртни актове, доклади от преброявания на населението, всякакви данни“, казва той пред местния новинарски канал WISN.

„Обадих се в местния шерифски отдел и казах: „Ей, на този адрес живее една дама. Имате ли някой, който да се отбие там?"

„Десет минути по-късно тя ми се обади и разговаряхме в продължение на 45 минути.“, казва той.

