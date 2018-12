Лекари в Бразилия останаха в историята, след като през 2016 г. успяха да направят първата трансплантация на матка от починал донор и по този начин допринесоха за раждането на едно много желано бебе.

Този месец родителите на момиченцето празнуват първият му рожден ден, след като вече година се радват на едно напълно здраво и жизнерадостно дете – дар от Бога… или медицината.

През 2016 г. бразилски лекари осъществяват 10-часова операция

по присъждането на матка на пациентка. Само седем месеца по-късно пациентката започва да има редовна менструация, което е признак не само, че не е отхвърлила транспланта, а и че той се е адаптирал към тялото ѝ.

След като индикациите, че всичко функционира наред, са налице, лекарите оплождат матката чрез инвитро с яйцеклетки на пациентката и това довежда до успешна бременност и раждането на здраво бебе през декември 2017 г.

Brazilian doctors are reporting the world's first baby born to a woman with a uterus transplanted from a deceased donor https://t.co/8EDLa0xflY