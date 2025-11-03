Жена получи ужасяваща пратка с отрязани човешки крайници

Ж ена от Кентъки, която очаквала доставка на лекарства, отворила пакета и открила отрязани човешки ръце и пръсти в лед, съобщава доклад.

След като получила ужасяващата изненада в сряда, 29 октомври, жената се обадила на 911 от дома си в Хопкинсвил, съобщава The New York Times.

„Очаквахме доставка на спешно лекарство, което е било докарано с полет от летището в Нашвил, и те доставиха две кутии“, казала тя в обаждането до 911, получено от WSMV, предаде New York Post.

„Отворихме една кутия и се оказа, че са човешки крайници за трансплантация“, продължила тя.

„Опитваме се да разберем къде трябва да отидат. Просто не искахме да притежаваме крайници, които не са наши.“

След това спешните служби повикали коронера на окръг Крисчън Скот Даниел да вземе двете ръце и четирите пръста, съобщава The Times.

Даниел откарал крайниците в местната морга, където куриер ги взел в четвъртък, 30 октомври. Не е ясно веднага кой куриер е доставил тревожния пакет, казва медията.

Пакетът с телесните части произхождал от Нашвил и бил предназначен за доставка до училище или болница за хирургическо обучение, казал коронерът.

Крайниците в колета били от четири различни тела, казал Даниел.

Жената, която не била идентифицирана, в крайна сметка получила лекарствата и медицинските си консумативи ден по-късно, казал коронерът на медията.

„Не попитах“, отговорил той на въпрос за източника на телесните части.

„Искам да кажа, предполагам, очевидно, мисля, че са дошли от дарени тела.“

Коронерът поддържа мнението, че всеки, който се окаже в подобна кървава ситуация, трябва да се обади на властите и да избягва крайни мерки, като например охлаждане на телесните части.

„Мисля, че тя постъпи правилно“, казал Даниел.