Свят

Жена получи ужасяваща пратка с отрязани човешки крайници

Крайниците в колета били от четири различни тела

3 ноември 2025, 11:50
Жена получи ужасяваща пратка с отрязани човешки крайници
Източник: iStock

Ж ена от Кентъки, която очаквала доставка на лекарства, отворила пакета и открила отрязани човешки ръце и пръсти в лед, съобщава доклад.

След като получила ужасяващата изненада в сряда, 29 октомври, жената се обадила на 911 от дома си в Хопкинсвил, съобщава The New York Times.

„Очаквахме доставка на спешно лекарство, което е било докарано с полет от летището в Нашвил, и те доставиха две кутии“, казала тя в обаждането до 911, получено от WSMV, предаде New York Post.

„Отворихме една кутия и се оказа, че са човешки крайници за трансплантация“, продължила тя.

„Опитваме се да разберем къде трябва да отидат. Просто не искахме да притежаваме крайници, които не са наши.“

След това спешните служби повикали коронера на окръг Крисчън Скот Даниел да вземе двете ръце и четирите пръста, съобщава The Times.

Даниел откарал крайниците в местната морга, където куриер ги взел в четвъртък, 30 октомври. Не е ясно веднага кой куриер е доставил тревожния пакет, казва медията.

Пакетът с телесните части произхождал от Нашвил и бил предназначен за доставка до училище или болница за хирургическо обучение, казал коронерът.

Крайниците в колета били от четири различни тела, казал Даниел.

Жената, която не била идентифицирана, в крайна сметка получила лекарствата  и медицинските си консумативи ден по-късно, казал коронерът на медията.

„Не попитах“, отговорил той на въпрос за източника на телесните части.

„Искам да кажа, предполагам, очевидно, мисля, че са дошли от дарени тела.“

Коронерът поддържа мнението, че всеки, който се окаже в подобна кървава ситуация, трябва да се обади на властите и да избягва крайни мерки, като например охлаждане на телесните части.

„Мисля, че тя постъпи правилно“, казал Даниел.

Източник: New York Post    
Човешки части Доставка Кентъки Отрязани крайници Медицинско обучение Грешка при доставка Обаждане до 911 Коронер Дарени тела Ужасяваща находка
Последвайте ни

По темата

Мистерията в Пирин: Мъжът, обявен за мъртъв преди 12 години, отказва помощ и социални услуги след откриването си

Мистерията в Пирин: Мъжът, обявен за мъртъв преди 12 години, отказва помощ и социални услуги след откриването си

Звездите на Хелоуин - кои костюми наистина шокираха тази година?

Звездите на Хелоуин - кои костюми наистина шокираха тази година?

Жесток побой в Чирпан, 20-годишен е с опасност за живота

Жесток побой в Чирпан, 20-годишен е с опасност за живота

Джей Ди Ванс и Ерика Кърк: Скандална прегръдка стана хит онлайн

Джей Ди Ванс и Ерика Кърк: Скандална прегръдка стана хит онлайн

НОИ утвърди Бюджет 2026: Майчински, МРЗ и пенсии с ръст

НОИ утвърди Бюджет 2026: Майчински, МРЗ и пенсии с ръст

pariteni.bg
Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

dogsandcats.bg
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Ексклузивно

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 1 ден
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Ексклузивно

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 1 ден
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Ексклузивно

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 1 ден
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Ексклузивно

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 1 ден

Виц на деня

Сега родителите имат приложение за местоположение. По мое време родителите викаха през терасата и ако приложението не отговореше, му правеха актуализация чрез шамар
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Най-малко 37 загинали и петима изчезнали при поройните валежи и наводнения във Виетнам

Най-малко 37 загинали и петима изчезнали при поройните валежи и наводнения във Виетнам

Свят Преди 10 минути

<p>Кой е &quot;следващият Джокович&quot;?</p>

19-годишният тийнейджър, който е "следващият Джокович" - Жоао Фонсека

Свят Преди 47 минути

Tой „наистина ще бъде следващият Ноле (Джокович), който да победи Карлос и Яник“, каза Рик Мачи

Млад мъж е в реанимация с опасност за живота след катастрофа в Сливен

Млад мъж е в реанимация с опасност за живота след катастрофа в Сливен

България Преди 1 час

Таня Богомилова

Подобриха 37-годишен рекорд на Таня Богомилова

България Преди 1 час

Щастие зад решетките: Заснеха как Шон "Диди" Комбс се усмихва в затвора

Щастие зад решетките: Заснеха как Шон "Диди" Комбс се усмихва в затвора

Свят Преди 1 час

Комбс се ръкува с един от мъжете, които изглеждаха щастливи да се запознаят с носителя на награда „Грами“

НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за 2026 година

НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за 2026 година

България Преди 1 час

Предстои съгласуването на проектозакона в НСТС, приемането му от МС и окончателното му гласуване в НС

<p>Пускат&nbsp;парното в София</p>

Пускат поетапно парното в София

България Преди 1 час

Работник пострада при трудова злополука в ТЕЦ "Бобов дол"

Работник пострада при трудова злополука в ТЕЦ "Бобов дол"

България Преди 2 часа

Мъжът е бил настанен в дупнишка болница с множество травми и опасност за живота

Снимката е илюстративна

5 зодиакални знака, които са на ръба - почивката е задължителна

Любопитно Преди 2 часа

Кои зодиакални знаци трябва да си дадат пауза, за да избегнат стрес и прегаряне

.

Малдивите забраниха пушенето за всички, родени след 2007 година

Свят Преди 2 часа

Новият закон цели да създаде „поколение без тютюн“ и да защити общественото здраве

ЕС не може да реши какво да прави с ChatGPT
Ексклузивно

ЕС не може да реши какво да прави с ChatGPT

Технологии Преди 2 часа

OpenAI наскоро призна, че около 1,2 милиона души седмично водят разговори с чатбота, в които намекват за намерение да посегнат на живота си

<p>Бивша ТВ водеща намушка смъртоносно майка си на Хелоуин</p>

Бивша ТВ водеща намушка смъртоносно майка си на Хелоуин, „за да се спаси“

Свят Преди 2 часа

80-годишната Анита Аверс, била открита „в безсъзнание в леглото си с множество прободни рани“

Мъж и жена загинаха в тежка катастрофа край Добрич

Мъж и жена загинаха в тежка катастрофа край Добрич

България Преди 2 часа

Автомобилът им се е ударил в канавка, след което се е забил в крайпътно дърво

Израел идентифицира останките на тримата заложници, предадени от "Хамас"

Израел идентифицира останките на тримата заложници, предадени от "Хамас"

Свят Преди 2 часа

Досега са върнати 20 тела – сред тях 18 израелци, един тайландски и един непалски гражданин

На прага на зимата: Русия с масирани удари срещу Украйна, цял Донецк остана без ток

На прага на зимата: Русия с масирани удари срещу Украйна, цял Донецк остана без ток

Свят Преди 2 часа

Държавният оператор на електропреносната мрежа на Украйна, „Укренерго“, съобщи в събота, че ще наложи ограничения за потреблението на енергия в някои райони на страната

Радослав Колев и Владимир Пелов

Новото бягство в Ловеч събуди спомена за Пелов - престъпникът, който изчезна от затвора и умря в дуел

България Преди 2 часа

Двама 21-годишни затворници избягаха от общежитието „Полигона“ и бяха заловени след среднощна акция. Случаят върна България към шокиращото бягство на Владимир Пелов и Радослав Колев - през парадния вход на Софийския затвор, пред очите на охраната и една смела чистачка

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg
1

Сиромашкото лято отстъпва

sinoptik.bg
1

Графит на царски орел краси Тополовград

sinoptik.bg

Дженифър Анистън показа новата си любов в Instagram

Edna.bg

Стана ясна истинската причина принц Уилям да ненавижда чичо си Андрю

Edna.bg

Барселона си хареса Хари Кейн, но може ли да си го позволи?

Gong.bg

Венци Стефанов изригна: Мижитурка води Карлос Насар в Катар, за да вземе пари

Gong.bg

„За” и „против” ограниченията на социалните мрежи за деца: Кои държави въведоха регулации и какви са те

Nova.bg

Мистериозният случай в Пирин: Намереният в бивак мъж отказал настаняване в социално заведение

Nova.bg