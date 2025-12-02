Жена почина „неочаквано и необяснимо“, мъжът ѝ я разчленил

С ъпругата на Брайън Уолш, Ана, е станала жертва на „неочаквана и необяснима смърт“, преди той да изпадне в паника и да се опита да се освободи от тялото ѝ – защото е мислил, че всички ще го обвинят, разказа неговият адвокат пред съдебните заседатели.

Иронията, разбира се, е, че именно него обвиниха. В понеделник Брайън Уолш се яви в съдебната зала на окръг Норфолк, Масачузетс, за началото на процеса за убийство, пише The Post .

Прокурорите твърдят, че 50-годишният Уолш е убил и разчленил 39-годишната си съпруга, с която има три деца, около Нова година 2023 г. По това време Ана имала извънбрачна връзка, а двойката имала финансови проблеми заради присъдата на Уолш за продажба на фалшиви картини на Анди Уорхол.

Тялото на Ана така и не е открито.

Адвокатът на Уолш, Лари Типтън, каза пред журито в съдебната зала на окръг Норфолк в Дедхам, Масачузетс, че въпреки че действията на Уолш след смъртта на Ана – като лъжи пред полицията, търсене в Google как да се разчлени тяло и закупуване на трион и брадва – „ще бъдат трудни за разбиране“, той все пак не е отговорен за смъртта ѝ.

Когато Ана била намерена мъртва в леглото, Брайън се питал: „Какво ще стане с трите им момчета сега, когато Ана вече я няма? Какво ще стане, ако мислят, че той е направил нещо лошо на Ана? Къде ще отидат трите деца?“ – разказа Типтън.

„Брайън Уолш никога не е убивал Ана. Никога не е мислил да я убие. Никога не би го направил. Брайън Уолш не е убиец“, подчерта адвокатът.

Според защитата Ана е починала от слабо известното състояние „неочаквана и необяснима смърт“ приблизително час след настъпването на Новата година.

Ана и Брайън празнували с приятел в дома си в Кохасет, след което приятелят си тръгнал около 1:30 сутринта, а Ана отишла да спи, докато Брайън почиствал кухнята. Когато той се качил в спалнята, „възнамеряваше да легне до Ана, жената, която обичаше“.

„Той ляга в леглото и усеща, че нещо не е наред. Потупва Ана, но тя не реагира. Потупва я отново, но пак нямало реакция“, каза Типтън.

В опита си да събуди съпругата си, „тя всъщност се търкулнала от леглото“, добави защитникът.

„Той изпада в паника и не разбира какво се е случило. Нямало смисъл за него“, каза Типтън.

I'm in the courtroom in Massachusetts for the Brian Walshe trial. Set to start any moment. He is accused of killing his wife Ana. What is interesting is he has pled guilty to lying to police and disposing her remains -- so what will the murder defense be? pic.twitter.com/5gLIZJkJFG — Brian Entin (@BrianEntin) December 1, 2025

Към 4:54 сутринта Уолш започнал да прави търсения в Google, които по-късно прокуратурата представи като опит за прикриване на случилото се.

„Брайън започва отчаяно и трагично търсене, за което ще чуете повече“, каза Типтън. „Ще чуете доказателства, че тези търсения ескалирали от ‘как да се избавя от тяло’ до още по-тъмни теми, докато осъзнавал, че Ана Уолш е мъртва.“

Адвокатът обясни, че повечето хора не са чували за „неочаквана и необяснима смърт“ и причината за нея не е добре разбрана, но именно това е отнело живота на Ана.

Преди започването на селекцията на журито миналия месец, Уолш, изпълнител в недвижими имоти, се признал за виновен по по-леки обвинения – че е разчленил тялото на Ана и го е изхвърлил в контейнери, които били изгорени. Той също така признал, че е лъгал полицията за това.

Уолш запазва своята невинност по обвинението в убийство.

Типтън предложи първо обяснение защо Уолш се признал за укриване на тялото, но отрича да е извършил убийство. Според защитата двойката се е обичала дълбоко и е обичала трите си деца, а въпреки извънбрачната връзка на Ана, тя не е имала намерение да напуска семейството.

„Ана Уолш прави всичко възможно да скрие връзката си“, каза Типтън.

Той добави, че Уолш и Ана имали инвестиционни имоти, Ана имала високоплатена работа в Уошингтън с почти 300 000 долара годишно, майката на Брайън плащала наема им в Кохасет, притежавали апартамент във Вашингтон и милиони долари застраховки за семейството.

Основният стрес в отношенията им бил свързан с федералната присъда на Брайън за продажба на фалшиви картини на Анди Уорхол. Той се признал за виновен през 2021 г. и бил осъден на 37 месеца затвор. Това означавало, че Брайън не можел да напуска Масачузетс, а Ана пътувала до и от Вашингтон, докато той живеел с децата им.

Междувременно прокурорът Грег Конър изложи пред журито доказателствата, че Уолш е правил множество търсения в Google, свързани с прикриването на предполагаемото убийство.

На 1 януари към 6:24 сутринта той вече търсел колко време трябва човек да липсва, за да може някой да наследи имуществото му и колко време трябва да се обяви човек за мъртъв. Търсел „може ли да се изхвърлят части от тяло“, „колко дълго остава ДНК“ и „може ли да се почисти ДНК от нож“.

Други търсения включвали „най-добър начин за изхвърляне на части от тяло след убийство“ и посещавал сайтове за укриване на убийство.

Уолш купувал почистващи препарати, инструменти, брадва и трион от магазини като Home Depot, Lowes, CVS и Walgreens. Той купил нови килими и ароматизатори за стаи.

Също така изхвърлял вещи в контейнери, един от които бил близо до дома на майка му. Разследващите открили доказателства на 9 януари 2023 г. – защитно облекло Tyvek, брадва, трион, чук, ножици и килими. На облеклото имало ДНК на Брайън и Ана, а на брадвата, триона и килимите – ДНК на Ана.

След това Уолш подвел полицията, като твърдял, че Ана е заминала на спешно пътуване до Вашингтон, което накарало полицията да я търси, преди официално да я обявят за изчезнала на 4 януари. Телефонът ѝ последно сигнализирал на 2 януари близо до семейния дом, което развенчало версията за пътуване.

Уолш бил разпитан на 5, 7 и 8 януари, като твърдял, че бракът им е щастлив и не знае за извънбрачната връзка на Ана. Въпреки това на 25 декември той потърсил името на мъжа, с когото Ана е имала връзка, а два дни по-късно търсел „най-добрите стратегии за развод за мъж“.

След новогодишното празнуване Ана била жива у дома, но никой не я видял след като Брайън заявил, че тя е заминала на 1 януари. Тялото ѝ не е открито.

Типтън обясни, че Уолш търсел информация за развод, защото искал да осигури финансовото бъдеще на жена си и децата им, ако бъде осъден за финансовите измами.

Процесът се очаква да продължи две до три седмици.

Уолш е признал за лъжите пред полицията и за неправомерното изхвърляне на човешко тяло и може да получи съответно 10 и 3 години затвор. По оставащото обвинение за убийство от първа степен го грози доживотна присъда без право на замяна.

Прокурорите започнаха с разпит на сержант от полицията в Кохасет, който представи записи с интервютата на Уолш с полицията, в които се чува как той спокойно разказва за изчезването на Ана и предполагаемото ѝ пътуване до Вашингтон, често прекъсван от известия на телефона си.