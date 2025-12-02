Свят

Жена почина „неочаквано и необяснимо“, мъжът ѝ я разчленил

Това е защитната теза на Брайън Уолш, обвинен, че е разчленил 39-годишната си съпруга, с която има три деца, около Нова година 2023 г. По това време Ана имала извънбрачна връзка, а двойката имала финансови проблеми заради присъдата на Уолш за продажба на фалшиви картини на Анди Уорхол

2 декември 2025, 11:43
Жена почина „неочаквано и необяснимо“, мъжът ѝ я разчленил
Източник: IStock

С ъпругата на Брайън Уолш, Ана, е станала жертва на „неочаквана и необяснима смърт“, преди той да изпадне в паника и да се опита да се освободи от тялото ѝ – защото е мислил, че всички ще го обвинят, разказа неговият адвокат пред съдебните заседатели.

Иронията, разбира се, е, че именно него обвиниха. В понеделник Брайън Уолш се яви в съдебната зала на окръг Норфолк, Масачузетс, за началото на процеса за убийство, пише The Post.

Прокурорите твърдят, че 50-годишният Уолш е убил и разчленил 39-годишната си съпруга, с която има три деца, около Нова година 2023 г. По това време Ана имала извънбрачна връзка, а двойката имала финансови проблеми заради присъдата на Уолш за продажба на фалшиви картини на Анди Уорхол.

Тялото на Ана така и не е открито.

Адвокатът на Уолш, Лари Типтън, каза пред журито в съдебната зала на окръг Норфолк в Дедхам, Масачузетс, че въпреки че действията на Уолш след смъртта на Ана – като лъжи пред полицията, търсене в Google как да се разчлени тяло и закупуване на трион и брадва – „ще бъдат трудни за разбиране“, той все пак не е отговорен за смъртта ѝ.

Когато Ана била намерена мъртва в леглото, Брайън се питал: „Какво ще стане с трите им момчета сега, когато Ана вече я няма? Какво ще стане, ако мислят, че той е направил нещо лошо на Ана? Къде ще отидат трите деца?“ – разказа Типтън.

„Брайън Уолш никога не е убивал Ана. Никога не е мислил да я убие. Никога не би го направил. Брайън Уолш не е убиец“, подчерта адвокатът.

Според защитата Ана е починала от слабо известното състояние „неочаквана и необяснима смърт“ приблизително час след настъпването на Новата година.

Ана и Брайън празнували с приятел в дома си в Кохасет, след което приятелят си тръгнал около 1:30 сутринта, а Ана отишла да спи, докато Брайън почиствал кухнята. Когато той се качил в спалнята, „възнамеряваше да легне до Ана, жената, която обичаше“.

„Той ляга в леглото и усеща, че нещо не е наред. Потупва Ана, но тя не реагира. Потупва я отново, но пак нямало реакция“, каза Типтън.

В опита си да събуди съпругата си, „тя всъщност се търкулнала от леглото“, добави защитникът.

„Той изпада в паника и не разбира какво се е случило. Нямало смисъл за него“, каза Типтън.

Към 4:54 сутринта Уолш започнал да прави търсения в Google, които по-късно прокуратурата представи като опит за прикриване на случилото се.

„Брайън започва отчаяно и трагично търсене, за което ще чуете повече“, каза Типтън. „Ще чуете доказателства, че тези търсения ескалирали от ‘как да се избавя от тяло’ до още по-тъмни теми, докато осъзнавал, че Ана Уолш е мъртва.“

Адвокатът обясни, че повечето хора не са чували за „неочаквана и необяснима смърт“ и причината за нея не е добре разбрана, но именно това е отнело живота на Ана.

Преди започването на селекцията на журито миналия месец, Уолш, изпълнител в недвижими имоти, се признал за виновен по по-леки обвинения – че е разчленил тялото на Ана и го е изхвърлил в контейнери, които били изгорени. Той също така признал, че е лъгал полицията за това.

Уолш запазва своята невинност по обвинението в убийство.

Типтън предложи първо обяснение защо Уолш се признал за укриване на тялото, но отрича да е извършил убийство. Според защитата двойката се е обичала дълбоко и е обичала трите си деца, а въпреки извънбрачната връзка на Ана, тя не е имала намерение да напуска семейството.

„Ана Уолш прави всичко възможно да скрие връзката си“, каза Типтън.

Той добави, че Уолш и Ана имали инвестиционни имоти, Ана имала високоплатена работа в Уошингтън с почти 300 000 долара годишно, майката на Брайън плащала наема им в Кохасет, притежавали апартамент във Вашингтон и милиони долари застраховки за семейството.

Основният стрес в отношенията им бил свързан с федералната присъда на Брайън за продажба на фалшиви картини на Анди Уорхол. Той се признал за виновен през 2021 г. и бил осъден на 37 месеца затвор. Това означавало, че Брайън не можел да напуска Масачузетс, а Ана пътувала до и от Вашингтон, докато той живеел с децата им.

Междувременно прокурорът Грег Конър изложи пред журито доказателствата, че Уолш е правил множество търсения в Google, свързани с прикриването на предполагаемото убийство.

На 1 януари към 6:24 сутринта той вече търсел колко време трябва човек да липсва, за да може някой да наследи имуществото му и колко време трябва да се обяви човек за мъртъв. Търсел „може ли да се изхвърлят части от тяло“, „колко дълго остава ДНК“ и „може ли да се почисти ДНК от нож“.

Други търсения включвали „най-добър начин за изхвърляне на части от тяло след убийство“ и посещавал сайтове за укриване на убийство.

Уолш купувал почистващи препарати, инструменти, брадва и трион от магазини като Home Depot, Lowes, CVS и Walgreens. Той купил нови килими и ароматизатори за стаи.

Също така изхвърлял вещи в контейнери, един от които бил близо до дома на майка му. Разследващите открили доказателства на 9 януари 2023 г. – защитно облекло Tyvek, брадва, трион, чук, ножици и килими. На облеклото имало ДНК на Брайън и Ана, а на брадвата, триона и килимите – ДНК на Ана.

След това Уолш подвел полицията, като твърдял, че Ана е заминала на спешно пътуване до Вашингтон, което накарало полицията да я търси, преди официално да я обявят за изчезнала на 4 януари. Телефонът ѝ последно сигнализирал на 2 януари близо до семейния дом, което развенчало версията за пътуване.

Уолш бил разпитан на 5, 7 и 8 януари, като твърдял, че бракът им е щастлив и не знае за извънбрачната връзка на Ана. Въпреки това на 25 декември той потърсил името на мъжа, с когото Ана е имала връзка, а два дни по-късно търсел „най-добрите стратегии за развод за мъж“.

След новогодишното празнуване Ана била жива у дома, но никой не я видял след като Брайън заявил, че тя е заминала на 1 януари. Тялото ѝ не е открито.

Типтън обясни, че Уолш търсел информация за развод, защото искал да осигури финансовото бъдеще на жена си и децата им, ако бъде осъден за финансовите измами.

Процесът се очаква да продължи две до три седмици.

Уолш е признал за лъжите пред полицията и за неправомерното изхвърляне на човешко тяло и може да получи съответно 10 и 3 години затвор. По оставащото обвинение за убийство от първа степен го грози доживотна присъда без право на замяна.

Прокурорите започнаха с разпит на сержант от полицията в Кохасет, който представи записи с интервютата на Уолш с полицията, в които се чува как той спокойно разказва за изчезването на Ана и предполагаемото ѝ пътуване до Вашингтон, често прекъсван от известия на телефона си.

Брайън Уолш Ана Уолш Процес за убийство Разчленяване на тяло Изчезнало тяло Търсения в Google Лъжи пред полицията Извънбрачна връзка Финансови проблеми Неочаквана смърт
Последвайте ни
Обрат: Правителството предлага на НС оттегляне на бюджета

Обрат: Правителството предлага на НС оттегляне на бюджета

Как световните медии отразиха протестите срещу бюджета в България

Как световните медии отразиха протестите срещу бюджета в България

Валери Божинов на протеста: Излязох, защото нещо в мен каза, че трябва да съм там

Валери Божинов на протеста: Излязох, защото нещо в мен каза, че трябва да съм там

Тежка катастрофа край Шумен, загина млада жена

Тежка катастрофа край Шумен, загина млада жена

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Как да се грижим за котка със специални нужди?

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 3 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 3 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 3 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 3 дни

Виц на деня

- Жена, взех решение да спра пиенето! - Защо? И сега кой ще ми вика красавице?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ейми Шумър направи шокиращо признание за "трудния" си сексуален живот

Ейми Шумър направи шокиращо признание за "трудния" си сексуален живот

Любопитно Преди 10 минути

„Но си правим много ролеви игри, като аз винаги избирам една и съща роля. Винаги казвам: „Добре, аз съм в кома“, сподели актрисата

71 души са задържани след протеста в София

71 души са задържани след протеста в София

България Преди 11 минути

Ескалацията е допусната от хора, които са били предварително организирани, заяви директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов

<p>Съветът за съвместно управление се събра на извънредно заседание</p>

Съветът за съвместно управление се събра на извънредно заседание в НС

България Преди 23 минути

Това стана ясно след като МС предложи на парламента да приеме решение за оттегляне на Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.

,

Предлагат да се забрани стресът на работа

Свят Преди 42 минути

10 000 смъртни случая годишно са заради "прегаряне"

<p>Путин и Тръмп разглеждат възможността за съвместни хокейни срещи</p>

ЕС към Тръмп: Не можете да помилвате Путин за военните престъпления в Украйна

Свят Преди 1 час

Всеки опит да се "заличи досието" на Русия като част от мирно споразумение би бил "историческа грешка с огромни последици", предупреди европейският комисар по правосъдието

Председателят на СДС и зам.-председател на ПГ на ГЕРБ -СДС Румен Христов

Първи думи от ГЕРБ-СДС за протеста в София

България Преди 1 час

„Ние стоим зад Даниел Митов, той е наше предложение, заместник-председател на партия ГЕРБ и уважаван колега“, каза председателят на СДС и зам.-председател на ПГ на ГЕРБ -СДС Румен Христов

Снимката е архивна

Трагедия в жп депо в Дупница: Работник загина от токов удар

България Преди 1 час

36-годишен мъж почина при трудова злополука, качвайки се на вагон по време на ремонтни дейности

11-годишно дете пострада при катастрофа на АМ "Тракия"

11-годишно дете пострада при катастрофа на АМ "Тракия"

България Преди 2 часа

Колата се отклонила вдясно по посоката си на движение и с предната си част се е блъснала в бетонен отводнителен канал

Николас Мадуро

Николас Мадуро, отхвърлил ултиматума на Доналд Тръмп, иска имунитет

Свят Преди 2 часа

„Можеш да спасиш себе си и най-близките си, но трябва да напуснеш страната сега“, се предполага, че е казал Тръмп на Мадуро, предлагайки безопасно преминаване за него, съпругата му и сина му „само ако се съгласи да подаде оставка веднага“

<p>Хиляди излязоха по улиците в 15 града - нощ на протести, сблъсъци и арести (ОБЗОР)</p>

Недоволството на протестиращите - хиляди българи в 15 града скочиха срещу Бюджет 2026

България Преди 2 часа

Протести се проведоха в 15 града: София, Пловдив, Бургас, Варна, Благоевград, Гоце Делчев, Велико Търново, Добрич, Ловеч, Плевен, Русе, Сливен, Стара Загора, Шумен и Ямбол

.

Пожар в старо вооенно училище във Велико Търново

България Преди 2 часа

Областният управител бе на мястото на инцидента заедно с екипите на пожарната и полицията

Снимката е илюстративна

За нова атака срещу търговски танкер в Черно море съобщи Турция

Свят Преди 2 часа

Той е плавал от Русия към Грузия

Уиткоф ще посети Москва днес за преговори по мирния план за Украйна

Уиткоф ще посети Москва днес за преговори по мирния план за Украйна

Свят Преди 2 часа

Американският президент Доналд Тръмп потвърди визитата на Уиткоф по-рано

Задържаха трима чужденци край Плевен за трафик на мигранти

Задържаха трима чужденци край Плевен за трафик на мигранти

България Преди 2 часа

Те са граждани на Република Грузия

Доналд Тръмп

ЯМР на Доналд Тръмп - кога, защо и какво показва

Свят Преди 2 часа

Белият дом публикува в понеделник нови подробности за скорошния ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на президента Доналд Тръмп, като определи резултатите като „напълно нормални“ и част от рутинния му годишен преглед

"Стига сме хранили Москва": Как Донбас гласува независимост

"Стига сме хранили Москва": Как Донбас гласува независимост

Свят Преди 2 часа

Донбас в Украйна е богат миньорски регион, но повсеместният дефицит в бившия СССР обрича хората на бедност

Всичко от днес

От мрежата

11 причини защо Немските овчарки са толкова популярни

dogsandcats.bg

Кога и защо котките съскат

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Украсяваме дома в Барби стил (СНИМКИ)

Edna.bg

Николета от “Игри на волята”: Постоянно търсим перфектния партньор, а такъв не съществува! (ВИДЕО)

Edna.bg

Национален вратар се приближава до ЦСКА

Gong.bg

Бивш играч от Висшата лига е задържан за опит за изнасилване

Gong.bg

71 души са задържани след протеста в центъра на София

Nova.bg

Правителството предлага на НС оттегляне на бюджета

Nova.bg