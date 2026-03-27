Жена от Павликени е измамена с 2600 лева от мними полицаи

С лужители на полицейското управление в Павликени разкриха измама с мними полицаи, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. В хода на разследването са събрани достатъчно данни, че през април миналата година 36-годишен от Горна Оряховица, в съучастие с приятел от Ветово, са заблудили жителка на Павликени, като се представили за полицейски служители. Те казали, че ще ѝ помогнат да задържат хора, които искат да я измамят. Така успели да измъкнат от жената сумата от 2600 лв. Вчера 36-годишният мъж е привлечен в качеството на обвиняем. Към момента той изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за друго престъпление в затвора в Ловеч.

Ало измамници към полицейски началник: "Шефе"

Полицейските служители от Павликени разследват и измама под предлог за извършване на ремонтни дейности. Вчера съдействие в полицията е потърсила жителка на Павликени. Тя обяснила, че в периода 19-22 март непознат ѝ е обещал, че ще извърши ремонтни дейности в жилището ѝ. Мъжът поискал сумата да му бъде предварително заплатена и тъжителката му предала 14 000 лв. и 1000 евро. След като взел парите, мъжът повече не се появил. Започнато е досъдебно производство.

"Полицейска" измама: "Взеха ми всичко, останах с 5 лева"

Припомняме, че от полицията съобщиха и за чуждестранни амбулантни търговци на територията на област Велико Търново.