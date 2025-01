Двойка от Обединеното кралство почина във Виетнам след натравяне с алкохол

Б ританка и нейният годеник бяха намерени мъртви в резиденция във Виетнам миналия месец. Двойката е загинала след консумация на отровено с метанол лимончело, съобщават доклади.

Грета Мари Отесън, 33г, и Арно Куинто Елс, 36г., бяха открити мъртви на 26 декември в различни стаи на вилата Хой Ан Силвърбел в Хьи Ан, според информация на Vietnam News.

Виетнамската полиция потвърди, че двамата са починали от отравяне с метанол, след като са пиели замърсено “домашно” лимончело, съобщава британският вестник The Times.

Метанолът е бистър, безцветен алкохол, използван в редица индустриални продукти като почистващи препарати, разтворители, бои, козметика и антифриз. Той е токсичен и може да бъде смъртоносен при консумация.

