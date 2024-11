Лекар за жертвите от Лаос: Не метанол, а дъвки с канабис може да са убили туристите

Л екарят, който лекува тийнейджърка, отровена с метанол в Лаос, разкрива подробности за пациентката.

19-годишната Холи Боулс от Мелбърн, Австралия, умира следствие на отравяне с метанол в петък по време на пътуването си в Лаос, само ден след смъртта на най-добрата ѝ приятелка Бианка Джоунс.

Д-р Яхер от областната болница в град Ванг Виенг е първият медицински специалист, който лекува Боулс - една от шестте туристки, които загубиха живота си след консумация на спиртни напитки, замърсени с химикала метанол.

Боулс почина в болница в Тайланд в петък, девет дни след като беше откарана в спешното отделение на д-р Яхер, само на метри от хостела за туристи „Нана“.

Младата жена и нейната приятелка Джоунс припаднали в хостела, след като две вечери преди това консумирали алкохолни напитки с метанол.

Четирима души са починали след консумация на шотове с метанол

Лекарят описва състоянието на Боулс при пристигането ѝ в болницата, като казва, че за половин час тя е преминала от състояние на объркване в кома.

Той казва пред The Times: „Тя беше объркана и сънлива. Попитахме я какво е яла или пила, но тя не знаеше какво се е случило“.

Д-р Яхер подозира, че тийнейджърката може да е консумирала твърде много дъвки с канабис, които са често срещани сред туристите.

Laos doctor who treated 'methanol poisoning' victim, 19, has told of how she went from confused to comatose in half an hour then died nine days later

След като получава припадък и изпада в кома, Боулс първоначално е откарана с линейка в международната болница „Касемрад“, а след това е откарана в болница „Сеттатират“ във Виентян.

След това е прехвърлена за лечение в Тайланд.

Боулс губи трагично живота си на 22 ноември, само ден след като 19-годишната Джоунс и още четирима души, които са били настанени в хостела, също умират.

BREAKING: One of the six British tourists being treated for methanol poisoning in Laos has died.



Simone White, 28, had fallen ill after drinking "free shots" from a bar in Vang Vieng, according to reports.



📺 Sky 501/YT pic.twitter.com/pe0DmmzqLJ