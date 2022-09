Земетресение с магнитуд 5,5 разлюля остров Закинтос

П о данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН (НИГГГ-БАН), днес в 10:36 часа българско време е регистрирано земетресение с магнитуд 5,5 по Рихтер на 78 километра югозападно от остров Закинтос в Гърция. Това съобщават от НИГГГ-БАН.

