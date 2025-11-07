Свят

Зеленски: Русия струпва войски край Вовчанск

Сирски заяви, че Украйна засилва атаките срещу руските сили край Добропиля

7 ноември 2025, 18:43
Източник: AP/БТА

У краинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Русия струпва войски край украинския град Вовчанск в Североизточна Украйна, предаде "Ройтерс".

"Основната цел на Русия е Покровск"

Зеленски заяви пред репортери в Киев, че атаката на руските войски срещу град Покровск има за цел да демонстрира на американския президент Доналд Тръмп руската сила на бойното поле.

Командващият украинските въоръжени сили Олександър Сирски заяви, че Украйна засилва атаките срещу руските сили край Добропиля, за да облекчат натиска върху обсадения Покровск.

Руските сили напредват към ключовия украински град Покровск

Сирски добави, че украинските сили са фокусирани основно върху гарантирането на сигурността на логистичните линии и изтласкването на руските войски.

Генералният щаб на украинската армия каза днес, че вчера руските сили са упражнили голям натиск в района на Покровск, съобщава "Укринформ". 

Източник: БТА, Божидар Захариев    
Русия война Украйна
