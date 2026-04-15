Зеленски пристигна в Рим и поиска ракети за отбрана

У краинският президент Володимир Зеленски пристигна днес в Рим, където беше приет от италианския министър-председател Джорджа Мелони в "Палацо Киджи" – канцеларията на италианските премиери и седалище на правителството, предаде "Франс прес".

Срещата на Зеленски с Мелони се състои след посещението на украинския президент вчера в Германия, където Зеленски и германският канцлер Фридрих Мерц се споразумяха да засилят сътрудничеството си в областта на отбраната и по-специално в производството на дронове. Снощи украинският президент направи визита и в Норвегия, където сключи сходно споразумение.

Мелони и Зеленски разговаряха по телефона

"Дипломатическият приоритет от първостепенно значение за Украйна в този момент е сътрудничеството в областта на противовъздушната отбрана. Всеки ден имаме нужда от ракети за противовъздушна отбрана, всеки ден, в който руснаците продължават да нанасят удари по нашите градове", написа Зеленски в социалната мрежа Екс преди срещата си с Мелони.

Зеленски настоява европейските страни да се присъединят към инициатива на НАТО за подпомагане на Украйна, наречена "Списък с приоритетни нужди на Украйна", която беше организирана миналата година и която позволява на Киев да получава американско оръжие със средства от Европа.

Италия изпрати на Киев френско-италианската система за противовъздушна отбрана САМП/Т, но не се е присъединила към инициативата.

Зеленски заяви пред германската телевизия, че въпросът с доставката на боеприпаси от САЩ, които намалиха подкрепата си за Украйна по време на мандата на Доналд Тръмп, се е превърнал в "в голям проблем".